Co się dzieje z obligacjami? Czy grozi nam recesja? Premier zabrał głos

Jest popyt na polskie obligacje, sprzedajemy po 8 proc. - powiedział w sobotę premier Morawiecki. Próbował też uspokoić rynki. - Nie ma planów interwencji o charakterze ekstraordynaryjnym, bo to się może przełożyć na osłabienie waluty i wzrost inflacji.

Dane makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki nie są zachwycające. 17 proc. inflacja i uzależnienie od Niemiec są bardzo dużym obciążeniem, co może w przyszłym roku poskutkować recesją - uważają k omentatorzy Bloomberga.



Głos w sprawie zabrał w sobotę Mateusz Morawiecki.

W jego ocenie nie ma uzasadnienia, aby sięgać po bardziej druzgocące dla gospodarki rozwiązania a polskie obligacje są bezpiecznie oprocentowane.

Tło sytuacji makroekonomicznej Polski zauważają nie tylko polskie ośrodki analityczno-ekonomiczne, ale i media zagraniczne. Niedanowo na łamach ekonomicznego Bloomberga pojawiły się oceny polskiej sytuacji. Oprocentowanie polskich obligacji skacze. Jest na najwyższym poziomie od 20 lat. Zdaniem polskich dziennikarzy agencji Polska właśnie boleśnie odczuwa, kiedy inwestorzy boją się braku zaangażowania w gospodarkę polityków.

Kryzys na rynku obligacji. 10-letnie obligacje właśnie wzrosły aż o 39 punktów bazowych

Mamy zauważalny kryzys na rynku obligacji. Przyspieszył on w piątek. A oprocentowanie 10-letnich polskich obligacji wzrosło aż o 39 punktów bazowych do 9,01 proc., po czym odrobiły część strat.

W ocenie Bloomberga to efekt tego, że decydenci polityczni w Polsce "odwracają się plecami" do inflacji i kolejnych, nawarstwiających się problemów, aby pozwolić gospodarce kraju działać. Tłem do tych decyzji jest po prostu trwająca kampania wyborcza. Rozpędzona gospodarka ma wpływać kojąco na nastroje społeczne.

- Polityka fiskalna Warszawy wraz z podobnym podejściem banku centralnego to najgorsza możliwa kombinacja - mówił dla Bloomberga Viktor Szabo, który jest angielskim analitykiem oceniającym z ramienia Abrdn Plc. Przypominał, że Polska ma i będzie miała bardzo duży problem dostosowania się do sytuacji makroekonomicznej regionu. - Polityka proponowana przez Morawieckiego jest zła dla rynków i dla inflacji - konkludował.

Problemem ma być też Narodowy Bank Polski, którego sprzyjanie polityce rządu jest powszechnie zauważane. Bloomberg zauważa, że NBP popiera wydatki rządowe, a jego kierownictwo popadło w spór z członkami Rady Polityki Pieniężnej. - To po prostu był cyrk - mówił zagranicznym mediom Wojciech Stępień, który analizuje sytuację ekonomiczną w Polsce jako współpracownik banku BNP Paribas.

Takie oceny wzmacniają inne dane. Przypomnijmy, że WIG20 spadł o 38 proc. w skali roku. To więcej niż jakikolwiek inny jego odpowiednik w giełdach regionu. Co więcej to spadek największy ze wszystkich indeksów monitorowanych przez Bloomberga.

Złoty też nie ma się najlepiej. W ostatnich miesiącach polska waluta osłabła względem euro o 4 proc. a do dolara aż o 17 proc.

Naszym problemem jest też zależność od niemieckiego rynku zbytu na nasze towary. Niemcy i cała strefa euro ma przed sobą widmo recesji.

Do oceny sytuacji dodaje też dwa słowa Mai Doan z Bank of America. Ten analityk ocenia, że polityka premiera Morawieckiego doprowadzi do poważnych konsekwencji w przyszłym roku, właśnie w roku wyborczym. Deficyt w 2023 może wzrosnąć o 7 proc., a nie jak się zakłada o 4,5. Takie prognozy mogą zwiastować recesję nie tylko po zachodniej stronie Odry, ale także w Polsce.

Mateusz Morawiecki w sprawie ocen polskiej gospodarki

Jeśli ktoś chce namawiać na duszenie inflacji poprzez wysokie bezrobocie, to mu się to nie uda. Jeśli polityka pieniężna jest restrykcyjna, to polityka fiskalna nie może być skrajnie zacieśniona, bo doprowadzi do zdławienia wzrostu gospodarczego - powiedział niedawno w wywiadzie premier.

Dziś w Gdańsku dodał, że polityka fiskalna Warszawy pozostanie odpowiedzialna. Także w kwestii długu publicznego i obligacji. Premier przypominał, że udaje się je plasować w cenie około 8 proc., a nie 9 proc. I jest wielu zainteresowanych.

Bardzo wiele krajów świata wraz z podwyżkami stóp procentowych przez amerykański i europejski bank centralny znalazło się pod presją rynków finansowych. Polska także. Czynników jest wiele – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Po czym zaznaczył: - Póki nie było wzrostów cen surowców energetycznych, to mieliśmy nadwyżki na rachunku bieżącym. Więc będziemy robili wszystko, aby ceny energii, gazu, energii cieplnej czy paliw były jak najniższe.

Ale zaraz się zabezpieczył.

- W tak trudnych okolicznościach wszelkie niestandardowe działania mogą być dostrzeżone przez rynki i ukarane. Nie mamy w związku z tym planów interwencji o charakterze ekstraordynaryjnym, bo to się może przełożyć na osłabienie waluty i wzrost inflacji - mówił polski premier.

