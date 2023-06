Dealerzy złota notują rekordowe wyniki, ale to nie przekłada się na kupowanie tego kruszcu przez Polaków. Ten sposób inwestowania wybiera bowiem 14 proc. naszych rodaków.

W ostatnich miesiącach kurs złota na światowych rynkach oscyluje wokół 2 tys. dol. za uncję. W maju ta granica nawet została przebita, co w historii jest rzadkie. Wcześniej miało to miejsce tuż po wybuchu wojny w Ukrainie.

Jak wskazuje Business Insider Polska, inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała w Polsce zwiększony popyt na złoto.

Obecnie jednak na taki sposób inwestycji decydują się nieliczni. Z badania przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia na próbie ponad 1 tys. Polaków wynika, że złoto w swoim życiu kupiło tylko 14 proc. Polaków. A zatem - wskazuje Business Insider Polska - to jeden na siedmiu z nas. A pozostałych sześcioro praktycznie nigdy nie trzymało w ręku prawdziwego złota.

Dealerom nie przeszkadza to w notowaniu rekordowych wyników. Bo chociaż złoto kupują nieliczni, to w coraz to większych ilościach. W 2015 roku Polacy kupili 5 ton surowca. Za to w 2022 roku wartość ta zwiększyła się do 19 ton. Jak zaznacza Business Insider Polska, to znaczący wzrost, który plasuje Polskę pod tym względem w europejskiej czołówce.

