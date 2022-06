Co świat wie o kryptowalutach? Wyniki mogą zaskakiwać

Najbardziej kryptowalutami są zainteresowani mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, widać też duże zróżnicowanie między poszczególnymi krajami co do tego, jakie waluty cieszą się największa popularnością – wynika z badania przeprowadzonego przez Saxo Bank.

Saxo Bank przeanalizował wyniki wyszukiwania dotyczące kryptowalut.

Największym zainteresowaniem wirtualne waluty cieszą się w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Bitcoin jest najpopularniejszy w Nigerii, ethereum w Kanadzie, zaś Australijczycy najbardziej interesują się XRP.

W ubiegłym roku kryptowaluty uzyskały status, który niewielu analityków było w stanie przewidzieć. Coraz więcej osób kupowało, sprzedawało i inwestowało w najpopularniejsze kryptowaluty, a jeszcze więcej intensywnie szukało informacji, czy taka decyzja inwestycyjna byłaby dla nich opłacalna. Saxo Bank przyjrzał się i przeanalizował właśnie wyniki wyszukiwania.

Zobacz też: Elon Musk znowu napompował kurs kryptowaluty

Saxo chciało dowiedzieć się, jakie pytania zadają mieszkańcy poszczególnych krajów na temat sytuacji na rynku kryptowalut w 2022 roku oraz jakie waluty cieszą się największym zainteresowaniem. Jak zastrzega Saxo, badanie to zostało przeprowadzone jeszcze przed załamaniem na rynku kryptowalut, pod którego znakiem upłynęła wiosna 2022 r., a utrzymujące się turbulencje na rynku najprawdopodobniej wpłyną na przyszłe zachowania światowych inwestorów.

Zobacz tez: Ethereum wprowadza rewolucję w świecie kryptowalut. To zmniejszy zużycie energii

W których krajach zainteresowanie kryptowalutami jest największe?

Po pierwsze Saxo Bank przeanalizował, których krajów mieszkańcy najczęściej - w stosunku do liczby ludności - wprowadzali do swoich wyszukiwarek zapytania związane z kryptowalutami. Liderami są tu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania: z tych dwóch krajów zadano odpowiednio 8,21 proc. i 8,1 proc. wszystkich zapytań dotyczących kryptowalut. Biorąc pod uwagę, że w tych krajach znajdują się jedne z największych na świecie giełd kryptowalutowych i najważniejsi inwestorzy instytucjonalni, nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem.

Tuż za nimi uplasowały się Kanada (7,1 proc.) Indie (6,9 proc.) i Australia (niespełna 6 proc.)

Które waluty cieszą się największym zainteresowaniem?

Na podstawie danych dotyczących globalnych wyników wyszukiwania można dostrzec znaczne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami. Przykładowo Australijczycy zdecydowanie przodują w zapytaniach dotyczących cardano i XRP - kryptowalut (w tym kraju tych walut dotyczyło odpowiednio 36,4 proc. i 37,5 proc.), które w 2021 r. należały do najmocniej zyskujących na wartości, choć w 2022 r. jak dotąd obie odnotowują znaczne i trwałe spadki.

Z kolei informacji na temat ethereum – filaru rynku kryptowalut – najczęściej szukano w Kanadzie (36,2 proc. zapytań), Stanach Zjednoczonych i Nigerii. W tym ostatnim kraju najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin (Nigeria 35,7 proc. zapytań) Do najlepszych pod tym względem krajów dla kryptowalut należy również szereg mniejszych państw, z których wystosowywano liczne zapytania, takich jak Kosowo (4,26 proc. zapytań o ethereum), Singapur (9,1 proc. zapytań o cardano i 12,5 proc. o solanę) i Holandia (9,1 proc. zapytań o cardano).

Kryptowalutowe słowa kluczowe w 2022 r.

Jeżeli spojrzeć na to z szerszej perspektywy, można uzyskać ciekawe informacje na temat najpopularniejszych haseł w ujęciu globalnym. Zdecydowanie najczęściej wyszukiwanymi były te związane z dogecoinem – aż 18,65 proc. wszystkich wyszukiwań dotyczyło popularnej memowej kryptowaluty.

Część z nich jest prawdopodobnie związana z imponującym, ale krótkotrwałym skokiem ceny dogecoina w maju 2021 r. po tym, jak Elon Musk opublikował tweeta na jego temat, dzięki czemu wiele osób dowiedziało się, że taka memowa waluta istnieje. Równocześnie druga grupa najpopularniejszych zapytań (15,74 proc. wyszukiwań) dotyczyła NFT. W dalszej kolejności wyszukiwania dotyczyły najnowszych kryptowalut, w tym shiby, XRP i solany.

Gdzie kupować najpopularniejsze kryptowaluty?

Wyszukiwanie kryptowalut z czystej ciekawości to jedno, ale zupełnie inną rzeczą jest wyszukiwanie ich z zamiarem zakupu. Dlatego analitycy Saxo przeanalizowali dane, aby dowiedzieć się, których walut dotyczyło wyszukiwanie informacji inwestycyjnych w poszczególnych krajach, zanim nastąpił obecny krach na rynku.

Zaobserwowali znaczne różnice regionalne. W Singapurze, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych najczęściej wyszukiwanym hasłem było „gdzie kupić cardano”, co odzwierciedlało rosnącą popularność tej kryptowaluty. Natomiast „gdzie kupić ethereum” zastanawiano się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Filipinach i w Indiach, przy czym Stany Zjednoczone i Wielka Brytania znalazły się również na szczycie listy zapytań o zakup solany, TRX i EXRP.

Światowe prognozy cen kryptowalut

W świecie kryptowalut wszystko zależy od ceny. Dla posiadaczy kryptowalut sensowne jest szukanie prognoz cenowych opracowanych przez ekspertów, aby zorientować się, jakie mogą być losy danej inwestycji. Dlatego kolejnym krokiem Saxo była analiza zapytań dotyczących różnych prognoz cenowych w podziale na poszczególne kraje. Uzyskano stosunkowo zaskakujące wyniki.

W Kosowie największym zainteresowaniem cieszyły się prognozy cen memowej kryptowaluty shiba inu, podczas gdy mieszkańcy Cypru przodowali w zapytaniach o przyszłą cenę solany. Co ciekawe, Irlandczycy częściej wyszukiwali prognozy cenowe dla cardano, podczas gdy Brytyjczyków bardziej interesowała przyszła cena tether.

Bezpieczeństwo kryptowalut

Kryptowaluty to wschodząca klasa aktywów, która z natury jest zmienna i trudna do monitorowania. Zrozumiałe jest zatem, że pytania o bezpieczeństwo i ochronę kryptowalut stanowią istotny temat wyszkuwiań.

Stąd olbrzymia liczbę zapytań o to, czy bitcoin może zostać „zhakowany”, płynących ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, podczas gdy mieszkańcy Nigerii, Kenii i RPA najczęściej pytali o to, „czy bitcoin jest legalny”.

Niektórych bardziej interesowały odpowiedzi na pytania dotyczące ostatnich wydarzeń - mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Nigerii i Indii przodowali w zapytaniach o przyczyny krachu bitcoina, najprawdopodobniej w wyniku znacznego spadku ceny tej kryptowaluty w listopadzie 2021 r. Oczywiście ostatni spadek kursu bitcoina może wywołać nową falę podobnych zapytań z całego świata.

Które kraje są najbardziej zainteresowane NFT?

2021 r. upłynął pod znakiem NFT. Na całym świecie gwałtownie wzrosła liczba zapytań o niewymienialne tokeny po tym, jak w mediach pojawiły się informacje na temat najdroższych transakcji. „Pęknięcie” bańki spekulacyjnej związanej z NFT na początku 2022 r. najprawdopodobniej również spowodowało wzrost zainteresowania tym nowym i mało znanym aktywem.

Choć niektórzy szybko uznali NFT za przelotny trend, niektóre kraje wykazywały szczególnie duże zainteresowanie tymi aktywami. Singapur, Stany Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia były najbardziej zainteresowane uzyskaniem większej ilości informacji na ich temat, zadając takie pytania jak „co oznacza NFT” i „jak działa NFT”.

Kraje te ponadto w największym stopniu zainteresowane były pójściem o krok dalej, pytając, w jaki sposób można nabyć NFT. Nieco zaskakujący jest fakt, iż entuzjaści kryptowalut z Wielkiej Brytanii znacznie rzadziej wykazywali zainteresowanie NFT.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl