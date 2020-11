Co w budżecie 2021 piszczy. Programy socjalne zachowane

W komisjach sejmowych trwają właśnie prace nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zakłada on, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że deficyt może sięgnąć 82,3 mld zł. Co jeszcze znajdziemy w planie finansowym państwa na 2021 r.?

W Sejmie trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu

Utrzymane zostaną sztandarowe programy socjalne - tylko program 500 plus i waloryzacja emerytur to wydatek ponad 50 mld zł.

Zaplanowano sporo wydatków na inwestycje - np. na przekop Mierzei Wiślanej trafi 700 mln zł.