Co z podatkiem od nadmiarowych zysków? Minister podaje termin

Rozstrzygnięcia dotyczące opłaty od nadmiarowych zysków kapitałowych powinny zostać przedstawione w ciągu kilku tygodniu - wynika z środowej wypowiedzi minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej.

Rząd chce przyjąć taki podatek, żeby nie uniemożliwiał on rozwoju spółek paliwowych, m.in. Orlenu.

Nad jego formułą pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Ministerstwo Finansów.

Chodzi o rozporządzenie Rady (UE) z października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii.

"Proszę spojrzeć na to, że przed Orlenem, przed spółkami energetycznymi (...) duże inwestycje. Bardzo duże inwestycje w zieloną transformację, w bezpieczeństwo nasze energetyczne z jednej strony, z drugiej strony trwają też prace, częściowo już mamy do czynienia z tym dokładaniem się spółek do kosztów obniżenia ceny energii i gazu. To jest opłata, to muszę sprostować od razu, bo to jest opłata, która została wprowadzona w tym sektorze energetycznym również w Unii Europejskiej" - powiedziała Rzeczkowska w środę na antenie Radia Zet, zapytana, kiedy zostanie wprowadzony w Polsce podatek od nadmiarowych zysków.

Bezpieczeństwo energetyczne jest kluczowe dla Polski

"Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które taką daninę solidarnościową wprowadza i trwają prace w tej chwili nad wykonaniem tego również w całości w Polsce. Tutaj wiodącą rolę pełni Ministerstwo Klimatu i Środowiska, my współpracujemy. Myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni pewnie" - dodała.

Minister podkreśliła, że obecnie dla Polski kluczowa jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego i w tym obszarze konieczne będą duże inwestycje zarówno w zielone źródła energii, jak energię odnawialną, energię jądrową, które będą musiały przeprowadzić polskie spółki.

"To są ogromne koszty, ogromne pieniądze, które muszą zostać zainwestowane i największy ciężar tych inwestycji leży właśnie po stronie polskich spółek" - stwierdziła.

Unijna opłata solidarnościowa jest nieunikniona

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin pytany we wtorek o tzw. unijną opłatę solidarnościową ws. nadmiarowych zysków powiedział, że "nie mamy innego wyjścia". "To są dyrektywy unijne. Polska jest w tej chwili ostatnim krajem, który tych całościowych rozwiązań nie wprowadziła, bo częściowo wprowadziliśmy chociażby w zakresie spółek energetycznych" - wskazał. Dopytywany, kiedy Polska wprowadzi unijną opłatę solidarnościową, odparł: "Pracujemy nad tym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest ministerstwem wiodącym. My oczywiście współpracujemy. Chcemy ten podatek w ten sposób skroić, żeby on też nie uniemożliwiał rozwoju spółek paliwowych chociażby Orlenu".

Na początku marca Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało PAP, że toczą się prace międzyresortowe nad tym zagadnieniem i MKiŚ bierze w nich czynny udział.

