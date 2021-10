Co z tą inflacją? Rynek czeka na decyzje Rady Polityki Pieniężnej

Środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej najprawdodobniej nie zakończy się decyzją o podwyżkach stóp, rynki finansowe wyczekują jednak, czy w komunikacie po posiedzeniu RPP znajdzie się mniej lub bardziej zawoalowana zapowiedź takiego działania.

Byli prezesi NBP apelują

Prezes NBP podkreślał w swoich wypowiedziach również, że chociaż gospodarka szybko rośnie odrabiając pandemiczne straty, to jednak ów wzrost obarczony jest dużą niepewnością związaną z dalszym przebiegiem pandemii – mówiąc najprościej prezes NBP obawia się by podwyżką stóp nie zdusić tego wzrostu gospodarczego w zarodku.Część ekonomistów wskazuje jednak, że wysoka inflacja, zwłaszcza jeśli wyrwie się spod kontroli (a to ich zdaniem przy braku reakcji RPP jest możliwe) stanowi dla gospodarki równie duże zagrożenie. We wtorek został opublikowany list otwarty b. prezesów NBP i byłych członków RPP do obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej z apelem o reakcję.- Z projekcji NBP wynika, że w horyzoncie, w którym się ją sporządza, tj. do końca 2023 r., inflacja nie powróci do celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc., bez zmian w polityce pieniężnej. RPP nie może dłużej ich odwlekać. Im do wyższej inflacji dopuści, tym większe będą koszty nie tylko samej inflacji, ale i jej tłumienia. Dalsza zwłoka byłaby sprzeniewierzeniem się podstawowemu celowi banku centralnego. Łamana byłaby zarówno konstytucja, jak i ustawa o NBP – czytamy w liście, pod którym podpisali się byli prezesi NBP Leszek Balcerowicz (2001-2007), Marek Belka (2010-2016), Hanna Gronkiewicz-Waltz (1992-2000), a także trzynaścioro byłych członków RPP: Andrzej Bratkowski, Marek Dąbrowski, Jan Czekaj, Dariusz Filar, Bogusław Grabowski, Jerzy Hausner, Marian Noga, Jerzy Pruski, Dariusz Rosati, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Andrzej Wojtyna, Anna Zielińska-Głębocka.Większość analityków uważa jednak, że podwyżki to raczej kwestia przyszłego roku – nastawienie Rady może zmienić nowa listopadowa projekcja inflacji, jednak w momencie jej publikacji będziemy najprawdopodobniej w środku czwartej fali pandemii koronawirusa, co może powstrzymywać Radę przed podwyżkami.