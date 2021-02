Co z tym węglem? Jerzy Buzek: Rząd doszedł do ściany

Wychodzimy z paliw kopalnych. Ale przecież zamykanie polskiego przemysłu węglowego nie jest celem samym w sobie. To tylko jeden z punktów – dla nas bardzo ważny – unijnego programu przebudowy europejskiej gospodarki. – Mamy naprawdę duże, unijne pieniądze i niepowtarzalną szansę zrobienia dzięki nim tego, co i tak jest niezbędne – przekonuje Jerzy Buzek.

Czy jednak warto wydawać miliardy na schyłkową technologię, w której na dodatek jesteśmy całkowitymi nowicjuszami? Buzek uważa, że lepiej byłoby wydać te pieniądze na wiatrowe i słoneczne farmy, na instalacje prosumenckie, pompy ciepła, modernizację budynków i inteligentne sieci.

Sprawiedliwa transformacja

– Zajmę się faktami – odpowiada Jerzy Buzek. – Czy kupowanie węgla energetycznego w Rosji i jednoczesne produkowanie go w kraju na zwały służy bezpieczeństwu Polski? Czy ekonomicznie suwerennym jest kraj, który kupuje coraz więcej energii za granicą, bo jego własna energia jest horrendalnie droga? Czy można mówić o bezpieczeństwie, jeśli nasz kraj ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie? Dzisiaj najbardziej niebezpieczne okazuje się kurczowe trzymanie się węgla. Dodam od razu: solidaryzuję się z niepokojem górników, którzy chcą wiedzieć, co z nimi będzie. Oni nie mają zaufania do rządowych propozycji. I wcale im się nie dziwię.Czy Ruda Śląska nie stanie się za dwadzieścia lat polskim Detroit – opustoszałym miastem bez przyszłości? Pieniądze na transformację można oczywiście dobrze zainwestować, ale można je też po prostu przejeść. Czy nie są one zbyt wielką pokusą dla polityków koncentrujących się zwykle na najbliższych wyborach?– W ciągu ostatnich lat treścią rozmów rządu z górnikami było zamazywanie obrazu rzeczywistości ze względu na interes wyborczy. Teraz rząd doszedł do ściany – uważa Jerzy Buzek.Twierdzi też, że potwierdzają to choćby decyzje spółek zależnych od Skarbu Państwa, które jasno deklarują gotowość wpisywania się w plany osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, konstruują programy redukowania emisji do roku 2030. W Bełchatowie i Turoszowie już wiedzą, że opłacalne życie elektrowni na węgiel brunatny skończy się jeszcze w tym dziesięcioleciu.– Czy zatem rząd zmieni retorykę? – pyta były premier. Wyjaśnia, że jego pomysł na fundusz sprawiedliwej transformacji polegał na tym, by konkretne, europejskie pieniądze oddać do dyspozycji społeczności lokalnych. To samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe powinny według niego decydować, jak zmieniać przemysł, transport, jak tworzyć atrakcyjne miejsca pracy, jak rekultywować tereny poprzemysłowe. Gminy i sąsiadujące ze sobą społeczności powinny tu ze sobą współpracować.– Niestety, dziś nie ma o tym mowy. Przewiduje się finansowanie uznaniowe, „od projektu do projektu", wedle decyzji podejmowanych „na górze". A przecież w unijnym zamyśle chodzi o przywiązanie ludzi mieszkających na danym terenie do planów, które sami stworzą.