Co zrobi RPP z inflacją?

Przed środowym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej żaden z analityków nie oczekuje decyzji w sprawie stóp procentowych. Odniesienia się do rosnącej inflacji już tak. Bo w kwietniu (według szybkiego szacunku GUS) inflacja wybiła powyżej korytarza inflacyjnego przyjętego przez RPP. I wiele wskazuje, że na tych wysokich poziomach pozostanie dłużej.

Co powie Rada?

"Później nie będzie z kolei wiele miejsca na spadki, bo wkraczamy w terytorium silnego, systematycznego wzrostu gospodarczego. Oceniamy, że efekty bazy w 2022 roku są przereklamowane. Nie ma szans na istotny spadek inflacji w tym roku i trudno będzie się zmieścić w celu NBP (a nawet w przedziale dopuszczalnych wahań)" – oceniają ekonomiści mBanku. - "Sekwencja podwyżek cen gazu i energii (biorąc pod uwagę opóźnienia kontraktowania i bieżące ceny spot uprawnień CO2) sugeruje, że z tego tytułu możemy zobaczyć większe podwyżki niż w 2021 roku. Percepcja wysokiej inflacji zostanie prawdopodobnie wykorzystana w negocjacjach płacowych, przyczyniając się do większego prawdopodobieństwa zbudowania presji płacowej".Dlatego środowe posiedzenie Rady wyczekiwane jest z niecierpliwością, może nie ze względu na decyzję w sprawie stóp – bo tu panuje zgoda, że takiej nie będzie - lecz raczej z uwagi na końcowy komunikat."Mocno rosnąca inflacja, szybko dezaktualizująca ostatnią projekcję NBP z marca i wypowiedzi szefa banku centralnego nt. ścieżki inflacji w tym roku, stanowi wyzwanie komunikacyjne dla dotychczas prezentowanego przez Radę stanowiska, że wyższa inflacja jest zjawiskiem przejściowym i niezależnym od polityki pieniężnej. Brak jakiejkolwiek zmiany retoryki RPP może być mocno kontestowany na rynku" – wskazują ekonomiści PKO BP.Oczekiwana jest zatem zmiana w komunikacie po posiedzeniu RPP - tak jak po poprzednim posiedzeniu RPP z komunikatu zniknęły zdania sugerujące dalsze działania na rzecz osłabienia złotego. "Na pewno Rada powinna podkreślać, że w obecnym wzroście inflacji dużą rolę odgrywają egzogeniczne i prawdopodobnie przejściowe czynniki (ceny żywności i paliw), a inflacja bazowa będzie spadać. Byłoby jednak dobrze, gdyby ze strony NBP pojawił się jasny sygnał, że jeśli rdzeń procesów inflacyjnych będzie wymykał się spod kontroli, to reakcja będzie nieuchronna" – przewidują ekonomiści PKO BP.Obecnie stopy procentowe w Polsce są na rekordowo niskich poziomach: stopa referencyjna wynosi 0,1 pkt proc. - po trzykrotnych obniżkach wiosną ubiegłego roku (w marcu, kwietniu i maju). Była to odpowiedź na załamanie gospodarcze spowodowane pierwszym lockdownem.