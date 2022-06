Coface: ocena ryzyka dla Polski obniżona do A4

Po 4 miesiącach wojny w Ukrainie obniżamy ocenę 19 krajów, w tym 16 w Europie - w szczególności Niemiec, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Ocena Polski także została obniżona w dół z A3 do A4 - podał w czwartek ubezpieczyciel należności Coface.

Ubezpieczyciel należności Coface obniżył ocenę ryzyka dla Polski do A4. "Coface skorygował w dół ocenę 19 krajów, w tym 16 w Europie - w szczególności Niemiec, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Ocena Polski także została obniżona w dół z A3 do A4. Tylko w 2 przypadkach oceny zostały podwyższone - dla Brazylii i Angoli. Jeśli chodzi o ocenę sektorów gospodarki, liczba korekt w dół (łącznie 76, przy 9 korektach w górę) obrazuje fakt, że kolejne wstrząsy rozprzestrzeniają się na wszystkie branże - zarówno energochłonne (petrochemia, metalurgia, papiernictwo itp.), jak i te, które są bardziej bezpośrednio związane z cyklem kredytowym (budownictwo)" - podano. Coface obniżył rating "wszystkich największych gospodarek (Europy - PAP) - z wyjątkiem Włoch, które już mają rating A4" - przypomnieli autorzy informacji.

"W perspektywie krótkoterminowej wojna zaostrza napięcia w systemie produkcyjnym, który musiał sprostać wielu wyzwaniom w ciągu dwóch lat pandemii, i zwiększa ryzyko zaliczenia przez gospodarkę światową twardego lądowania" - uzasadnia Coface. Zdaniem analityków "jeszcze kilka tygodni temu wydawało się", że globalnej równowadze geoekonomicznej grozi stagflacja, ale "zmiana tonu obserwowana w polityce banków centralnych w obliczu przyspieszonego wzrostu inflacji przywróciła perspektywę recesji, zwłaszcza w gospodarkach rozwiniętych".

Analitycy odnotowali, że w sytuacji zaostrzania warunków udzielania kredytów sektor budowlany wydaje się być "jednym z najbardziej zagrożonych". "Oczekuje się, że rosnące koszty kredytów wpłyną na rynek mieszkaniowy, a w konsekwencji na działalność budowlaną. Zjawisko to jest już widoczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprzedaż mieszkań gwałtownie spada" - podkreślili.

Coface w głównym scenariuszu przewiduje "znaczne spowolnienie gospodarcze w ciągu najbliższych 18 miesięcy, co pozwoli na stopniowe wyhamowanie inflacji". "Nasze prognozy dotyczące wzrostu są szczególnie niekorzystne dla krajów rozwiniętych. Istnieje wiele czynników ryzyka spadku dla gospodarki światowej przy jednoczesnym wysokim ryzyku wzrostu inflacji" - podkreślono.

"Aby je ograniczyć, banki centralne wydają się skłonne do wpędzenia gospodarki w recesję, która - jak mają nadzieję - będzie łagodniejsza niż scenariusz dalszego wzrostu cen, co z kolei zmusiłoby je do zastosowania bardziej gwałtownego szoku monetarnego w późniejszym okresie" - ocenia Coface. "Ryzyko, którego nie można wykluczyć, polega na spadku popytu przy utrzymującym się wysokim poziomie inflacji wynikającym z cen surowców, które będzie bardzo trudno obniżyć z uwagi na długotrwały niedobór podaży" - dodali analitycy.

Coface istniejąca od 1946 r. firma specjalizująca się w ubezpieczaniu należności. Świadczy usługi 50 tys. firm na całym świecie w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, "zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych". Grupa jest obecna w 100 krajach i zatrudnia ponad 4,5 tys. osób. W 2021 r. skonsolidowane przychody Coface wyniosły 1,57 mld euro. W Polsce Coface funkcjonuje od 1992 r. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 162 państw.

