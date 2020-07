Colliers: powierzchnia magazynów wzrosła o 1,06 mln metrów kwadratowych po pierwszej połowie roku

Deweloperzy w pierwszej połowie tego roku ukończyli budowę magazynów o łącznej powierzchni ok. 1,06 mln metrów kwadratowych, co było wynikiem zbliżonym do osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,09 mln mkw.) - poinformowała w środowym komunikacie firma Colliers International, która zarządza i inwestuje w nieruchomości.

Dodano, że tym samym zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce urosły do poziomu 19,65 mln metrów kwadratowych.

Jak podaje Colliers, aktywność deweloperów w 2020 roku nadal pozostała na wysokim poziomie. Pod koniec czerwca tego roku w budowie znajdowało się nieco ponad 1,9 mln metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Zabezpieczone zostały także tereny pod kolejne planowane inwestycje. Zainteresowanie najemców również rosło. Całkowity wolumen transakcji wyniósł 2,48 mln metrów kwadratowych, co stanowi wzrost o 28,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

"Polski rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej pozostaje atrakcyjny dla inwestorów i deweloperów, a co za tym idzie, w dalszym ciągu rozwija się w sposób dynamiczny. To obszar, który w najmniejszym stopniu, spośród pozostałych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce, odczuł negatywne skutki globalnej pandemii COVID-19" - powiedziała cytowana w komunikacie Dominika Jędrak, dyrektor w Colliers International.

Jak podaje Colliers International, dominującymi rynkami magazynowymi w Polsce, zarówno pod względem podaży, jak i popytu, pozostają niezmiennie Warszawa, Górny Śląsk oraz Polska Centralna. Na koniec pierwszej połowy 2020 r. całkowita podaż ukształtowała się na nich odpowiednio na poziomie: 4,64 mln metrów kwadratowych, 3,44 mln metrów kwadratowych oraz 3,16 mln metrów kwadratowych.

Dodano, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. w Polsce Centralnej wynajęto 423 tys. metrów kwadratowych, na Górnym Śląsku 417,6 tys. metrów kwadratowych, zaś w warszawskiej drugiej strefie 397,6 tys. metrów kwadratowych. Równocześnie rośnie zainteresowanie deweloperów mniejszymi rynkami, takimi jak Lublin, Olsztyn czy Rzeszów.

Na koniec pierwszej połowy 2020 r. współczynnik pustostanów dla polskiego rynku magazynowego wyniósł 6,7 proc., notując tym samym wzrost o 1,6 p.p. w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r. Znajduje się on jednak w trendzie spadkowym w stosunku do stanu z końca marca br.

"Mamy do czynienia ze stopniowym wzrostem zainteresowania najemców powierzchniami magazynowymi mogącymi spełniać wymogi komercyjnych +data center+. W drugim kwartale br. zostały zawarte dwie umowy najmu przez firmy świadczące tego typu usługi, w tym wynajem 21,1 tys. metrów kwadratowych powierzchni w warszawskim kompleksie Gate One Business Park na okres 15 lat" - zwraca uwagę cytowana w komunikacie Agnieszka Bogucka, analityk Colliers International.

Colliers International działa w 68 krajach i zarządza aktywami o wartości 33 mld dolarów.