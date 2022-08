Comarch pod presją cen energii i wzrostu płac

Przychody netto Grupy Comarch ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 842,66 milionów złotych wobec 721,34 milionów przed rokiem. W tym czasie zysk netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, był na poziomie 44,79 milionów złotych w stosunku do 54,58 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Comarch odnotował w II kwartale 2022 roku 12,35 milionów zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 28,51 milionów przed rokiem. Zysk operacyjny wyniósł w tym czasie 28,33 milionów złotych wobec 18,62 milionów w analogicznym okresie roku minionego.

Przychody Grupy Kapitałowej wyniosły odpowiednio 842,66 miliona złotych w stosunku do 721,34 milionów w pierwszym półroczu 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej to 71,14 milionów złotych, a przed rokiem to było 64,84 miliony złotych. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I półroczu wyniósł 44,79 milionów złotych, a w minionym roku to było 55,48 milionów złotych.

Zgodnie z tym co wcześniej mówili przedstawiciele zarządu spółki Comarch w ostatnim czasie pod silną presją rosnących cen energii elektrycznej, presji płacowej wynikającej z wysokiej, utrzymującej się od wielu miesięcy inflacji.

Zgodnie z przyjętą strategią spółka pozyskuje coraz więcej kontraktów zagranicznych, dywersyfikuje geograficznie swoje przychody. Już teraz więcej niż połowa aktywności biznesowej realizowana jest poza Polską. W sytuacji zbliżającego się osłabienia gospodarczego daje to poczucie dużo większej stabilności rozwoju w najbliższych kwartałach.

