Comarch z wynikiem poniżej oczekiwań

W pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody netto Comarchu wyniosły 427,6 miliona złotych. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej przekroczył nieco 23 miliony złotych.

Grupa Comarch w pierwszym kwartale 2023 roku miała przychody netto na poziomie konsolidowanym w wysokości 427,6 miliona złotych wobec 416,3 miliona złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody krajowe wzrosły o 7,8 procent do 180,8 miliona złotych co stanowiło 42,3 procent przychodów ogółem. Sprzedaż zagraniczna spadła o 0,7 procent do 246,8 miliona złotych.

Presja płacowa największym wyzwaniem w branży IT

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 23,05 miliona złotych, a przed rokiem to było 32,4 miliona złotych.

Przed kilkoma dniami prezes spółki Janusz Filipiak powiedział, że największym wyzwaniem dla branży IT, w tym także dla Comarchu, jest presja płacowa, dlatego konieczne jest ograniczenie budżetu. Fundusz płac podstawowych w grupie w 2022 roku był o 18,8 procent wyższy niż rok temu, ale w samym czwartym kwartale minionego roku dynamika funduszu płac była rok do roku wyższa o 16,2 procent.

Spółka nie chce robić cięć strukturalnych takich, jak globalni gracze, którzy zapowiedzieli duże zwolnienia grupowe. Na koniec 2022 roku w grupie zatrudnionych było 6871 osób - o 148 więcej niż rok wcześniej.

Comarch zapowiada debiut platformy sprzedażowej

Prezes Filipiak zapowiedział możliwość przejęcia niewielkiej spółki zagranicznej, najprawdopodobniej na rynku belgijskim. W przypadku kontraktów zagranicznych występują ograniczone możliwości podnoszenia stawek, ponieważ mamy do czynienia z globalnym konkurencyjnym rynkiem.

Janusz Filipiak zapowiedział debiut w czerwcu platformy sprzedażowej Wszystko.pl. Przygotowania są już na ostatniej prostej.

Comarch jest producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Jest notowany na GPW od maja 1999 roku. 36,8 proc. głosów na WZA ma prezes spółki Janusz Filipiak, 28 proc. należy do Grażyny Filipiak.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Janusz Filipiak, który ma pakiet 24,55 procent akcji, Elżbieta Filipiak 10,44 procent oraz Fundusze z Grupy Nationale-Nederlanden dysponujące 10,37 procent akcji.

Spółka notowana jest na GPW od 1999 roku.

