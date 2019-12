Commerzbank chce sprzedać mBank do końca 2020 roku

Niemiecki Commerzbank chce sprzedać udziały w swojej spółce córce, mBanku, do końca 2020 roku - poinformował w wywiadzie dla dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" prezes Commerzbanku Martin Zielke.

"Przebieg takiego procesu jest zawsze trudny do przewidzenia, ale naszą ambicją jest zakończyć go do końca przyszłego roku" - mówił szef czwartego co do wielkości banku Niemiec i zapewnił, że "wszystko przebiega w bardzo uporządkowany sposób".

Dopytywany, dlaczego Commerzbank zdecydował się na pozbycie się "perły", jakim jest działający w Polsce mBank, Zielke odparł, że chodzi o m.in. o uwolnienie około 1 mld euro kapitału własnego. Wraz z pieniędzmi ze sprzedaży ma on zostać zainwestowany w "główny obszar działania firmy".

Koniec jednej z najsilniejszych bankowych marek

Analitycy nie maja wątpliwości - jeżeli PKO BP przejmie mBank, to ta druga marka zniknie z rynku. Taki scenariusz przewiduje Marta Czajkowska-Bałdyga, analityczka Haitong Banku. Jej zdaniem gdyby doszło do przejęcia, według najbardziej prawdopodobnego (a przynajmniej najbardziej publicznie rozważanego) scenariusza, PKO BP nie utrzymałoby marki mBanku. – Nie ma powodu, by po przejęciu bank funkcjonował pod dwoma markami – mówi.



Podobnego zdania jest Łukasz Jańczak, analityk Ipopema Securities. – Owszem, mBank to bardzo silna i rozpoznawalna marka, ale gdyby doszło do tego przejęcia, rebranding jest raczej przesądzony – mówi. – Oczywiście marka nie zniknie z dnia na dzień, ale myślę, że może to nastąpić nawet szybciej niż rebranding BZ WBK na Santander – twierdzi analityk Ipopema.