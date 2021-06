Copa Cogeca jest rozczarowana stanem dyskusji na temat przyszłej WPR

Copa Cogeca, reprezentująca interesy rolników w UE, jest głęboko rozczarowana stanem dyskusji na temat przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po tym, jak nie udało się osiągnąć porozumienia w czasie negocjacji trójstronnych - napisano w oświadczeniu tej organizacji opublikowanym na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

"Copa i Cogeca dają wyraz coraz większej frustracji z powodu braku porozumienia politycznego w ramach negocjacji trójstronnych dotyczących WPR i wskazują, że komisarz ds. rolnictwa jest bezpośrednio odpowiedzialny za te komplikacje" - czytamy w oświadczeniu.

Copa Cogeca - to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. Powstała w 1962 w wyniku połączenia COPA - Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych z COGECA - Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej.

"Copa i Cogeca są głęboko rozczarowane stanem dyskusji na temat przyszłej WPR po tym, jak nie udało się osiągnąć porozumienia w czasie tury negocjacji trójstronnych, którą wszystkie zainteresowane strony uznały za kluczową. Ta porażka była jednak przewidywalna ze względu na słabość i ograniczone zrozumienie komisarza ds. rolnictwa dla realiów panujących w sektorze rolnym w UE" - zaznaczono.

W piśmie wysłanym 28 maja 2021 r. do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Copa i Cogeca zaapelowały o to, by "Komisja odegrała rolę uczciwego pośrednika, który ułatwi współprawodawcom wypracowanie porozumienia". Europejscy negocjatorzy muszą stanąć na wysokości zadania przyjmując kompromis, który w równej mierze zabezpieczy wyniki gospodarcze i środowiskowe.

Organizacje zaznaczają, że od wspólnej polityki rolnej zależy też wsparcie dla milionów rolników, którzy dbają o bezpieczeństwo żywnościowe i strategiczną niezależność oraz zrównoważony rozwój Unii Europejskiej.

"Aktualna WPR nakłada poważne wymagania środowiskowe na rolników i ich spółdzielnie. Rozszerzona warunkowość, zaproponowane ekoprogramy oraz środki środowiskowe i klimatyczne w filarze II będą wymagać od rolników dodatkowego, intensywniejszego wysiłku, który znacznie przewyższy starania rolników z innych części świata" - zauważa Copa-Cogeca.

"Rolnicy od lat dążą do większej zrównoważoności oraz robią coraz więcej na rzecz środowiska i klimatu (...) wbrew twierdzeniom niektórych organizacji pozarządowych, których noga nigdy nie postała w gospodarstwie, reforma ta nie jest pseudoekologizacją -będzie ona poważnym wyzwaniem zarówno dla małych jak i dla dużych gospodarstw" - napisano w oświadczeniu.

"Rada, członkowie Parlamentu Europejskiego i Komisja powinni uwierzyć, że rolnicy dołożą wszelkich starań. Najważniejsze elementy pozwalające na osiągnięcie porozumienia już zostały przedstawione. Naprawdę liczymy, że Komisja ułatwi współprawodawcom wypracowanie porozumienia. Liczymy również, że Parlament Europejski i Rada po latach negocjacji szybko przyjmą pakiet reformy. Im szybciej zostanie osiągnięte porozumienie, tym szybciej będziemy mogli skupić się na konkretnych działaniach w terenie" - napisano w oświadczeniu.

Polskę w COPA COGECA reprezentują: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność", Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna", Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

