Coraz bliżej porozumienia ws. opodatkowania Google, Amazona, Facebooka czy Apple. Temat wróci w Polsce?

Francuski podatek cyfrowy, uderzający w gigantów technologicznych, nie podoba się USA. Stany Zjednoczone próbują przy pomocy OECD wypracować wspólny kompromis w sprawie tej daniny. Temat podatku cyfrowego wciąż aktualny jest w Polsce. Czy po wyborach wróci na świecznik?

Rząd przestraszy się USA?

Czytaj też: Podatek cyfrowy nadal w grze Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, Kierownik katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym z Akademii Leona Koźmińskiego ma nadzieję, że taki podatek powstanie. - Giganci technologii działają w Europie i generują gigantyczne zyski, ale z uwagi na to, że funkcjonują na nowych rynkach i z wykorzystaniem platform cyfrowych, jasne opodatkowanie ich działalności na dotychczasowych zasadach jest trudne – zauważa w rozmowie z WNP.PL.Jak twierdzi, jest to jednak niezbędne, nie da się argumentować, że tylko dlatego, że serwery czy spółka są w USA, wszystkie podatki powinny być płacone tam. - W końcu de facto usługa świadczona jest w Europie, reklamują się firmy sprzedające towary na tym rynku itd. Mam obawy, że rząd może nie działać na korzyść skarbu państwa i nie uszczelniać tej oczywistej luki ze względów politycznych, aby wkupywać się w łaski USA, bo przecież opodatkowywanie głównie amerykańskich firm nie jest w interesie Ameryki. Amerykański rząd skutecznie lobbuje i zabiega o interesy swoich korporacji, a także o to, aby zatrzymać podatek, który powinien być płacony w Polsce. Mam nadzieję, że zawalczymy o swoje – twierdzi.