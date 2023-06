Coraz chętniej korzystamy z bankowości internetowej i mobilnej

Liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej na koniec I kw. 2023 r. wyniosła 23 mln. Blisko 89 proc. spośród nich aktywnie korzysta z bankowej aplikacji mobilnej - podał ZBP w opublikowanym w czwartek raporcie "NetBank".

W czwartek Związek Banków Polskich opublikował raport "NetBank", zawierający dane o klientach banków, mających dostęp do bankowości internetowej. Z danych za I kwartał 2023 r. wynika, że liczba umów klientów indywidualnych z dostępem do usług bankowości internetowej wynosi ponad 42 mln. Liczba klientów, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej, na koniec I kw. wyniosła 23 mln.

Jednocześnie liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wynosi obecnie ponad 20 mln. ZBP wyliczył, że oznacza to wzrost o ponad 4 proc. w porównaniu do IV kwartału 2022 r., zaś w stosunku do I kwartału 2022 r. jest to 15-proc. wzrost.

- Polacy chętnie korzystają z bankowości internetowej i bankowych aplikacji mobilnych. Liczba takich klientów rośnie stale z kwartału na kwartał. Z pewnością możemy to przypisać łatwej i wygodnej formie, która umożliwia zarządzanie swoimi finansami z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dużą rolę odgrywa tutaj także bezpieczeństwo. Banki stale monitorują zabezpieczenia swoich platform i wprowadzają coraz bardziej zaawansowane metody uwierzytelniania. Cenimy również bankowość internetową za szeroki zakres usług i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam zaoszczędzić czas - powiedział wiceprezes Związku Banków Włodzimierz Kiciński.

Z danych ZBP wynika, że przybywa także użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości. Ich liczba wzrosła o 3 proc. względem IV kwartału 2022 r.

Związek podał także, że wśród ponad 20 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, ponad 13,6 mln użytkowników loguje się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, ale jednocześnie nie loguje się do bankowości elektronicznej.

