Coraz fajniejszy VAT. „Ta zmiana zmniejszy pole dotychczasowych konfliktów”

Kończą się pola, na których można by dalej spektakularnie niwelować dziurę VAT i w ten sposób zwiększać wpływy do budżetu. SLIM VAT to zbiór rozwiązań, które mają pomóc uprościć małym i średnim przedsiębiorcom rozliczanie się z tego podatku. Zmian jest sporo, ale prowadzący biznes będą musieli na nie poczekać do 2021 roku.

Rozmawiamy z architektem nowych zmian w prawie podatkowym.

Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, mówi na czym skorzystają przedsiębiorcy, a na czym państwo.

– Te rozwiązania są wymyślone i dedykowane dla polskiego systemu podatkowego, niemniej inspirowaliśmy się niektórymi rozwiązaniami stosowanymi w krajach Europy Zachodniej – tłumaczy przedstawiciel resortu.

max volume Paweł Selera z Ministerstwa Finansów o slim VAT