Coraz mniej chętnych do zakładania biznesu

W styczniu 2021 r. założono 23,4 tys. działalności gospodarczych wobec 27,84 tys. rok wcześniej – wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Mniej było jednak również zamkniętych i zawieszonych działalności.

Aktywność mikroprzedsiębiorców nadal spada. W styczniu 2021 r. do CEIDG wpłynęło w sumie 74,7 tys. wniosków wobec 88,04 tys. rok wcześniej.

W styczniu 2021 r. założono 23,4 tys. działalności gospodarczych, zamknięto 17,74 tys. Wznowiono 8,66 tys., a zawieszono 24,5 tys.

To efekt niepewności związanej z pandemią - w tej sytuacji Polacy wybierają etat, a nie rozpoczęcie działalności na własny rachunek

- Trudno się spodziewać, by mikroprzedsiębiorczość w kolejnych tygodniach znów zakwitła. Tym bardziej, że polski rynek pracy wykazał się dużą odpornością na epidemię. Owszem, w grudniu bezrobocie wzrosło, ale tylko do 6,2 proc. z 6,1 proc. w listopadzie. Nieco większy wzrost, według wstępnych danych, zanotowano w styczniu 2021, bo do 6,5 proc. (5,5 proc. rok wcześniej), ale sytuacja nadal nie jest zła. Wielu z nas w niepewnych czasach bardziej ceni sobie etat. Ci, którzy chcieli od nowego roku coś w swoim zawodowym życiu zmienić i spróbować swoich sił jako przedsiębiorcy, mogą zwlekać z odważnymi decyzjami - dodaje Jerzy Wonka.