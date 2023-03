Coraz mniej drobnych inwestorów na polskiej giełdzie

Z danych opublikowanych przed Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wynika, że w 2022 roku udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym akcji spadł do 17 procent.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podaje w zestawieniu warszawska giełda, w 2022 roku krajowi inwestorzy indywidualni odpowiadali za 17 proc. obrotów na głównym rynku akcji GPW (oznacza to spadek o 5 pkt. proc. w stosunku do 2021 roku), natomiast krajowi inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 19 proc. (oznacza to spadek o 2 pkt. proc. w porównaniu do 2021 roku).

Wzrósł za to udział inwestorów zagranicznych, o 7 pkt. proc., do 64 proc., co jest historycznie rekordowym wynikiem.

Poniżej zestawienie struktury inwestorów na GPW w latach 2002 - 2022:

Odwrotnie wygląda natomiast struktura na tzw. małej giełdzie, czyli na rynku NewConnect. Tam prym nadal wiodą krajowi inwestorzy indywidualni, których udział w obrotach wyniósł 84 proc. (tu też w ujęciu rok do roku odnotowano jednak spadek, o 4 pkt. proc.). Wzrósł udział krajowych inwestorów instytucjonalnych, do 11 proc. (więcej o 4 pkt. proc. w ujęciu rocznym). Udział inwestorów zagranicznych spadł do 5 proc. (o 1 pkt. proc.).

Poniżej zestawienie struktury inwestorów na rynku NewConnect w latach 2007 - 2022:

Na rynku kontraktów terminowych w 2022 roku po raz pierwszy największą rolę odegrali inwestorzy zagraniczni. Ich udział wyniósł 38 proc. (to więcej aż o 11 pkt. proc. niż w 2021 roku). Udział inwestorów indywidualnych wzrósł o 3 pkt. proc., do 35 proc., a inwestorów instytucjonalnych spadł aż o 14 pkt. proc. do 27 procent.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl