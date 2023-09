Coraz mniej Polaków obawia się wzrostu cen

Obawy dotyczące dalszego wzrostu cen wyraża mniej ankietowanych Polaków niż w poprzednim kwartale - wskazano w opublikowanym w czwartek badaniu firmy doradczej Deloitte. Dodano, że odsetek spodziewających się np. podwyżki cen żywności spadł o 10 pp. w porównaniu do ubiegłego kwartału.

Jak wynika z badania "Global State of the Consumer Tracker", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, spadek tempa wzrostu cen nie zmienił znacząco podejścia Polaków do finansów osobistych. "Nadal ponad połowa osób ma trudności z odkładaniem pieniędzy na koniec miesiąca, a co drugi z nas ocenia swoją sytuację finansową jako gorszą niż rok temu" - wskazano w czwartkowej informacji prasowej.

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że ograniczone możliwości finansowe mają wpływ na codzienne nawyki mieszkańców Polski. "Coraz chętniej wybieramy środki transportu inne niż samochód, ale decyzja ta zależy głównie od dostępności komunikacji zbiorowej lub infrastruktury takiej jak ścieżki rowerowe" - zaznaczyli.

Wyniki 46. edycji badania pokazują też nieznaczną poprawę nastrojów wśród polskich konsumentów. "Chociaż obawy dotyczące dalszego wzrostu cen wyraża 54 proc. ankietowanych, to jest to o 4 pp. mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału" - podkreślono w raporcie z badania. Dodano, że odsetek osób spodziewających się wzrostu cen żywności wyniósł 65 proc., podczas gdy trzy miesiące wcześniej takie obawy wyrażało o 10 pp. więcej badanych. Na niemal niezmienionym poziomie pozostają natomiast przewidywania dotyczące cen prądu lub gazu (67 proc. wobec 68 proc. w maju 2023 r.). Coraz więcej Polaków obawia się z kolei wzrostu opłat za paliwa: obecnie stanowią oni 65 proc. wszystkich ankietowanych, o 5 pp. więcej niż w maju - podano.

Jak zauważono, niepokoje dotyczące przyszłych poziomów cen dotyczą nie tylko Polski, ale też innych krajów. Największy odsetek mieszkańców obawiających się dalszych wzrostów kosztów odnotowano w RPA (75 proc.), Hiszpanii (72 proc.) i w Holandii (70 proc.). Na drugim krańcu zestawienia obaw dotyczących inflacji znajdują się Brazylia (48 proc.), Arabia Saudyjska (45 proc.) i Chiny (34 proc.).

Analitycy zwrócili uwagę, że odsetek osób deklarujących zdolność do odkładania pieniędzy na koniec miesiąca wyniósł 47 proc. - o 1 pp. mniej niż trzy miesiące temu. Badanie pokazuje też, że oceniający swoją sytuację finansową jako gorszą niż rok wcześniej stanowią połowę mieszkańców Polski - o 4 pp. mniej niż w maju 2023 r.

Z kolei odsetek osób deklarujących brak problemów z regulowaniem nadchodzących rachunków wyniósł 49 proc. "Niewielką zmianę odnotowano wśród osób odkładających w czasie poważniejsze wydatki: obecnie stanowią oni 46 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 2 pp. w stosunku do maja br." - wskazano. Podobnie wygląda odsetek Polaków mogących sobie pozwolić na kupno tego, co sprawia im przyjemność - 37 proc. w ostatnim badaniu względem 36 proc. w poprzednim kwartale.

W badaniu zaznaczono też, że mimo wzrostu popularności pojazdów z alternatywnym napędem, nadal najchętniej wybieramy samochody wyposażone w silnik spalinowy. "Na pytanie dotyczące kolejnego pojazdu, 52 proc. odpowiedzi dotyczyło zakupu auta spalinowego. Na drugim miejscu znalazły się hybrydy, które wybrałby co piąty ankietowany" - podano. Natomiast 4 proc. rozważa zakup elektryka, a blisko co czwarty nie ma jasno określonych preferencji.

"Wysoka liczba posiadanych i użytkowanych samochodów nie oznacza, że Polacy nie biorą pod uwagę innych środków transportu niż auto" - podkreślono. Na pytanie o to, czy - mając wybór między samochodem a rowerem lub komunikacją miejską - byliby gotowi zostawić samochód na podjeździe lub w garażu, 56 proc. powiedziało "tak" lub "zdecydowanie tak".

Badanie Deloitte "Global State of the Consumer Tracker" przeprowadzono pod koniec sierpnia 2023 r. Przebadano mieszkańców 25 krajów - oprócz Polski byli to obywatele: Arabii Saudyjskiej, Australii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Japonii, Meksyku, Norwegii, RPA, Korei Południowej, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.