Coraz więcej firm che zatrudniać

Rośnie odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, które w najbliższych trzech miesiącach będą zatrudniać nowych pracowników, maleje natomiast grupa firm zamierzających zwalniać - wynika z badania "KoronaBilans MŚP".

Poprawie sytuacji zatrudnienia w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw sprzyja odmrożenie gospodarki i związana z tym konsumpcja, powoli wracająca na tory sprzed pandemii.

W utrzymaniu zatrudnienia w sektorze MŚP pomaga między innymi tarcza antykryzysowa. Przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu najchętniej korzystają ze zwolnienia ze składek ZUS.

Popularnym elementem tarczy jest też dofinansowanie zatrudnienia, które wybrała ponad połowa firm.

Według autorów badania "KoronaBilans MŚP", przeprowadzonego przez IMAS na zalecenie Krajowego Rejestru Długów poprawie sytuacji zatrudnienia w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw sprzyja odmrożenie gospodarki i związana z tym konsumpcja, powoli wracająca na tory sprzed pandemii. "Wprawdzie wielu gałęziom, jak turystyka, gastronomia czy motoryzacja (poddostawcom komponentów) daleko do stanu sprzed koronawirusa, ale pozostałe branże powoli odbudowują swoją pozycję, a to daje miejsca pracy" - zaznaczyli eksperci.

Z badania wynika, że 14,8 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP deklaruje, że przyjmie nowych pracowników. W poprzednim odczycie, przeprowadzonym w maju, wskazało tak 12,7 proc. firm, a w kwietniu - 8,2 proc.

Najwięcej, 84,4 proc., chce zwiększyć zasoby kadrowe najwyżej o 1/4 dotychczasowego stanu. W maju wskazało tak trzy czwarte firm, a w kwietniu - 65,5 proc. Co 11. przedsiębiorca waha się, co robić - nie wie, czy będzie przyjmować pracowników. Wcześniej takich niezdecydowanych było prawie 8 proc., natomiast w kwietniu szacowała tak co czwarta firma.

Prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, który skomentował wyniki badania, zwrócił uwagę, że w utrzymaniu zatrudnienia w sektorze MŚP pomaga między innymi tarcza antykryzysowa. Wskazał, że przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu najchętniej korzystają ze zwolnienia ze składek ZUS - zdecydowała się na to ponad jedna czwarta z nich.

"Popularnym elementem tarczy jest też dofinansowanie zatrudnienia, które wybrała ponad połowa firm. Widać, że otrząsnęły się już one z szoku, jaki wywołało zamrożenie gospodarki i świadomie odbudowują swoją działalność" - zaznaczył. Dodał, że przedsiębiorcy wspierają się programem pomocowym, ale też sami dokładają elementy w postaci szukania nowych kanałów zbytu, inwestowania w rozwiązania e-commerce i szeroko rozumianego IT." A także takiego gospodarowania pracownikami, aby uniknąć zwolnień lub zminimalizować skalę redukcji zatrudnienia" - podkreślił.

Według badania maleje też grono przedsiębiorstw, które deklarują, że nie będą zatrudniać. W pierwszej fali badania w kwietniu, a więc w okresie blokady gospodarki, takich firm było blisko 88 proc., w majowej 83 proc., a w ostatniej 82 proc.

Cytowany w badaniu Jakub Kostecki, prezes firmy Kaczmarski Inkasso, będącej partnerem KRD, wskazał, że pandemia dała impuls przedsiębiorcom do "pilnowania swoich należności". "Muszą zapłacić pensje swoim pracownikom. Bez nich firmy nie są w stanie realizować zamówień i odbudowywać pozycji sprzed pandemii" - podkreślił. Zdaniem Kosteckiego pandemia zwiększyła też ich świadomość odnośnie narzędzi prewencyjnych, jakie mogą zastosować, aby zapobiegać powstawaniu zaległości. "Obserwujemy, że coraz chętniej korzystają na przykład z monitoringu płatności, który polega na informowaniu kontrahenta o zbliżającym się terminie płatności lub jego upływie" - ocenił.

Jak stwierdzono w badaniu, obecnie maleje skłonność do zwalniania pracowników. Niecałe 7 proc. firm, wobec blisko 9 proc. wcześniej, planuje redukcję załogi w najbliższych trzech miesiącach. Na początku pandemii wskazała tak jedna czwarta małych i średnich przedsiębiorstw.

III edycja ogólnopolskiego badania "KoronaBilans MŚP" została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec czerwca 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 305 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.