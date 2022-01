Coraz więcej Gruzinów i Białorusinów chce pracować w Krakowie, ale wciąż największą grupę cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pracy w mieście są Ukraińcy – wynika z danych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W piątek urząd miasta i urząd pracy przekazały mediom dane dotyczące zatrudnienia w Krakowie. Szczególną uwagę zwrócono na obcokrajowców. To w tej grupie urzędnicy widzą antidotum na brak pracowników i niskie emerytury.

"Przestaje już być prawdziwy mit mówiący, że monopol na pracę dla cudzoziemca w Krakowie mają Ukraińcy. Wprawdzie mimo wszystko jest to dalej największa grupa narodowościowa korzystająca z formy legalizacji zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, jednakże w ostatnim roku odnotowano także znaczący wzrost zarówno oświadczeń dla Gruzinów, jak i Białorusinów" - przekazał wicedyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Waldemar Jakubas.

Zgodnie z danymi urzędu dotyczącymi obcokrajowców, w 2019 r. 91 proc. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dotyczyło Ukraińców, pozostałe - Białorusinów, Gruzinów, Rosjan. W 2020 r. oświadczenia Ukraińców stanowiły 90 proc., a w 2021 - 80 proc., Gruzinów - 11 proc. (3840 oświadczenia), a Białorusinów - 5 proc. (1747). Pracować w Krakowie w ub.r. chcieli też Rosjanie, Mołdawianie i Ormianie.

Zdaniem Jakubasa nowe zapisy w ustawie o cudzoziemcach usprawnią postępowania dotyczące udzielania zezwoleń na pobyt czasowy. "Nowe regulacje spowodują znaczny wzrost liczby zgłaszanych do urzędów pracy oświadczeń. Prognozujemy, że osiągnie on poziom ok. 50 tys. Liczba zgłoszonych ofert pracy, których celem jest uzyskanie informacji starosty, może teraz wynieść nawet ok. 6000, co przyniesie między 25-28 tys. miejsc pracy" - ocenił wicedyrektor GUP.

Prognozy demograficzne przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat z rynku pracy zniknie 1 mln osób. Oznacza to m.in. mniej składek na fundusz emerytalny. Brak rąk do pracy zauważalny jest zwłaszcza w sektorach produkcji, budownictwa i usług.

W Krakowie zameldowanych na pobyt stały i czasowy jest prawie 26 tys. cudzoziemców - najwięcej Ukraińców (blisko 46 proc.), potem Białorusinów (ponad 10 proc.), Rosjan i obywateli Indii (po ponad 4 proc.) oraz Włochów (prawie 3 proc.).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl