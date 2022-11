Coraz więcej Ukraińców bierze kredyty w polskich bankach

Wartość portfela kredytów i pożyczek Ukraińców w Polsce na koniec września wyniosła 6,34 mld złotych. Stanowią one 0,8 proc. wszystkich zobowiązań zaciąganych w polskich bankach.

Wartość kredytów zaciąganych przez Ukraińców w ciągu ostatnich 3 lat i 9 miesięcy wzrosła o 300 proc. z poziomu 1,63 mld zł na koniec 2018 roku do 6,34 mld złotych na koniec września 2022 roku – pisze Business Insider.

Jednak ten wzrost nie jest bezpośrednio związany z inwazją rosyjską rozpoczętą w lutym br. ponieważ już na koniec 2021 r. wartość "ukraińskiego" portfela kredytowego w polskich bankach wynosiła już 5,26 mld zł, a przez dziewięć miesięcy tego roku urosła o blisko 1,1 mld zł.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 700 tys. Ukraińców podjęło pracę w Polsce. Szacuje się że, 1,5 mln Ukraińców posiada PESEL a milion obywateli Ukrainy posiada rachunki w polskich bankach.

Większość zobowiązań Ukraińców wobec polskich banków dotyczy kredytów mieszkaniowych

Ukraińcy biorą głównie kredyty mieszkaniowe, których wartość wynosi 4 mld 876 mln zł, czyli 77 proc. wszystkich zobowiązań wobec polskich banków. 1,16 mld zł stanowiły kredyty gotówkowe i było to 18 proc. zobowiązań Ukraińców wobec polskich instytucji kredytowych. Karty kredytowe odpowiadały za 1,7 proc. Wartość kart kredytowych obywateli Ukrainy to 107 mln zł, co odpowiadało za 1,7 proc. wszystkich zobowiązań wobec banków w Polsce.

Kredytobiorcy z Ukrainy wypadają lepiej na tle Polaków w kwestii spłat swoich zobowiązań. Opóźnienia w spłacie kredytów hipotecznych powyżej 90 dni dotyczą jedynie 0,7 proc. portfela, w przypadku Polaków jest to 3,3 proc. W przypadku kredytów gotówkowych sytuacja wygląda gorzej ponieważ aż 10,8 proc. Ukraińców zalega ze spłatą powyżej 90 dni, jednak wypadają lepiej niż polscy kredytobiorcy, z których 11 proc. nie spłaca zobowiązań w terminie.

