Coraz większe zainteresowanie Funduszem Wsparcia Kredytobiorców. Kto może skorzystać?

Po zwiększeniu puli Funduszu Wsparcia Kredytobiorców do 2 mld zł z pomocy w spłacie rat kredytów hipotecznych będzie mogło skorzystać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób - poinformowała ekspertka BGK Elwira Mroczkowska. Dodała, że obecnie klienci 24 banków korzystają ze wsparcia ze środków Funduszu.

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która ma na celu m.in. wsparcie osób z kredytami hipotecznymi. Jednym z elementów pomocowych (poza wakacjami kredytowymi i zastąpieniem WIBOR innym wskaźnikiem )jest zwiększenie puli Funduszu Wsparcia Kredytobiorców do ponad 2 mld zł. Ma to - jak zaznaczyła ekspertka BGK - umożliwić skorzystanie z pomocy w spłacie rat nawet kilkudziesięciu tysiącom zadłużonym.

Powołując się na dane BGK, Mroczkowska powiedziała, że zainteresowanie kredytobiorców wsparciem z Funduszu zdecydowanie zwiększyło się, co jest efektem podwyżek stóp procentowych, które od października 2021 roku wzrosły z poziomu 1,5 proc. do 5,25 proc.

"W pierwszej połowie 2022 roku kredytobiorcy podpisali już ponad 800 umów, podczas gdy np. w całym 2021 było to 125 umów, a 2019 tylko 59 " - mówiła. W sumie - jak zaznaczyła - od 2016 roku sektor bankowy podpisał ponad 2 tys. umów na wartość 90 mln zł. Zaznaczyła też, że zgodnie z obowiązującą obecnie procedurą to banki (po zapoznaniu się z sytuacją klienta) weryfikują składane przez kredytobiorców wnioski o wsparcie, a środki z FWK są uruchamiane dopiero, gdy do BGK trafi umowa między stronami.

"Aktualnie 24 banki efektywnie udzielają pomocy ze środków Funduszu" - powiedziała. Zaznaczyła, że decyzję o odmowie udzielenia wsparcia podejmuje bank kredytujący a nie Fundusz. Przypomniała, że na rozpatrzenie złożonych wniosków bank ma 21 dni, natomiast w sytuacji, gdy wniosek wymaga uzupełnienia, bank może doliczyć kolejne 14 dni.

Pytana, jak dużo osób skorzystało do tej pory z maksymalnej kwoty wsparcia (2 tys. zł miesięcznie przez 36 miesięcy), wskazała, że ok. 40 proc. umów opiewa na kwotę w najwyższym wymiarze, czyli na 72 tys. łącznie. Zaznaczyła przy tym, że w latach 2016-2020 maksymalna miesięczna kwota wsparcia wynosiła 1,5 tys. zł i dopiero od 2020 została ona zwiększona do 2 tys. zł.

Zapytana czy oferowana pomoc jest wystarczająca, powiedziała, że wsparcie z FWK, jest udzielane, osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i chwilowo mają problemy ze spłatą rat kredytu. "To pomoc dla tych Polaków, którzy zaciągnęli kredyt w banku na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a nie dla tych, którzy kupują drugą bądź trzecią nieruchomość jako inwestycję" - podkreśliła. W jej ocenie obecnie funkcjonujące parametry pomocy są wystarczające do wsparcia kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać rat.

Na pytanie jak ocenia efektywność oferowanej pomocy, Mroczkowska wskazała, że Fundusz do tej pory spełniał swoje zadanie. "Możemy powiedzieć, że FWK pomógł kredytobiorcom ustabilizować swoją sytuację finansową na tyle, by mogli powrócić do spłacania rat kredytowych w banku" - oceniła. Natomiast pytana, jak wiele osób musiało, mimo pomocy sprzedało mieszkanie, wskazała, "że kredytobiorcy, którzy korzystali ze wsparcia, ale z różnych nieznanych nam przyczyn podjęli decyzję o sprzedaży przedmiotu kredytowania, stanowią ok. 4 proc. wszystkich osób korzystających z Funduszu".

Zapytana czy i w jaki sposób BGK przygotowuje się do zapowiedzianych przez rząd zamian w Funduszu, powiedziała, że projekt jest w tracie procesu legislacji i "to w jaki sposób BGK będzie się przygotowywał do ewentualnych zmian określi ostateczny kształt zapisów".

Wśród rozwiązań, jakie proponuje się w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, jest możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

MF wskazało, że wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych. Dzięki temu np. kredytobiorca, którego miesięczna rata wynosi 2400 zł, zmniejszy swoje obciążenie o 19 tys. 200 zł.

W projekcie są także przepisy, dotyczące zastąpienia obecnie używanego przez banki wskaźnika WIBOR innym wskaźnikiem. Zgodnie z przepisami procedura wyznaczenia zamiennika, po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR, będzie inicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W proces zostanie zaangażowany Komitet Stabilności Finansowej (zrzeszający przedstawicieli wszystkich instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego) celem wypracowania jak najlepszego rozwiązania. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z projektem, aby móc skorzystać z FWK, trzeba spełnić jeden z warunków. A wiec co najmniej jeden z kredytobiorców musi mieć status bezrobotnego albo miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego muszą przekraczać 50 proc. miesięcznych dochodów ewentualnie miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie może przekraczać w 2022 r. 1552 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1200 zł/os. w gospodarstwach wieloosobowych.

