"Córka" Maggie Gyllenhaal z Nagrodą Publiczności Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk

Film "Córka" Maggie Gyllenhaal otrzymał Nagrodę Publiczności Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk - poinformowali w poniedziałek organizatorzy wydarzenia.

Jak podano na facebookowym profilu festiwalu, za "Córką" na podium znalazły się "Przeżyć" Jonasa Pohera Rasmussena i "Bohater" Asghara Farhadiego.

Światowa premiera "Córki" odbyła się we wrześniu w konkursie głównym 78. festiwalu w Wenecji. Wówczas Maggie Gyllenhaal otrzymała nagrodę za najlepszy scenariusz. Stworzyła go na kanwie książki włoskiej pisarki Eleny Ferrante pod tym samym tytułem.

Główną bohaterką filmu jest pochodząca z Wielkiej Brytanii 40-letnia Leda (w tej roli Olivia Colman), która na co dzień wykłada na uniwersytecie. Poznajemy ją w momencie, gdy przyjeżdża do greckiego kurortu na samotne wakacje. Spędza na plaży całe dnie, nie szukając towarzystwa. Gdy obok niej rozkłada się hałaśliwa, amerykańska rodzina, jest poirytowana i z wyraźną niechęcią przesuwa leżak, by zrobić miejsce dla przybyszy. Chce w spokoju czytać książki, sączyć drinki i obserwować otoczenie. W pewnym momencie wzrok Ledy kieruje się na młodą Ninę (Dakota Johnson) wypoczywającą nad brzegiem morza z kilkuletnią córką Eleną.

Kiedy któregoś dnia podczas kłótni z partnerem Nina spuszcza córkę z oczu, dziewczynka znika. Wszyscy plażowicze włączają się w poszukiwania. Leda znajduje Elenę bawiącą się lalką nieopodal plaży. Tym samym zjednuje sobie przychylność jej mamy. Pytana przez Ninę o swoje życie rodzinne, odpowiada oszczędnie: "mam dwie dorosłe córki". Dzięki retrospekcjom dowiadujemy się, że jako młoda matka Leda bardzo dotkliwie odczuła, że wychowywanie dzieci uniemożliwia realizowanie w pełni ambicji zawodowych. A to właśnie na pracy chciała się w tamtym czasie skupić.

W niedzielę wieczorem podczas gali zamknięcia festiwalu Transatlantyk poznaliśmy również laureatów dwóch nagród przyznawanych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Statuetka Transatlantyk Golden Ark Best Polish Young Composer 2021 powędrowała do Hani Rani. Jak podkreślił dyrektor i twórca wydarzenia Jan A.P. Kaczmarek, to artystka, która "mówi własnym językiem, bardzo oryginalnym, intymnym, niestandardowym". "Ma też odwagę dokonywać na swojej drodze wyborów, które są nieoczywiste. Ci, którzy zabłądzili, wiedzą jak łatwo zabłądzić, a jej się jeszcze zabłądzić nie udało (...). Ma też odwagę śpiewać. Nie tylko komponuje, ale śpiewa i robi to pięknie" - mówił.

Nagrodę Transatlantyk Golden Ark Best Music of the Year przyznano Hansowi Zimmerowi za muzykę do "Diuny". Zimmer, który łączy brzmienia pop i rocka z orkiestrą symfoniczną, stworzył styl, który jest chętnie naśladowany przez kompozytorów filmowych młodszego pokolenia. Kompozytor ma na swoim koncie m.in. Oscara, dwa Złote Globy i trzy Saturny.

Festiwal Transatlantyk odbywał się w dniach 1-5 grudnia w warszawskim KinoGramie.

