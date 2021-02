COVID-19 zmroził biznes

COVID-19 pozostaje w tym roku największym czynnikiem ryzyka w biznesie – wynika z dziesiątej edycji Barometru Ryzyk Allianz 2021. Najwięcej wskazań ankietowanych dotyczyło przerw w działalności biznesowej (41 proc.) oraz samego wybuchu pandemii (40 proc.).

Polscy menedżerowie boją się zmian w prawie

Rosną zagrożenia cybernetyczne

Inne zagrożenia obejmują zmiany makroekonomiczne (8 miejsce z 13 proc.) oraz ryzyka polityczne i przemoc (10 miejsce z 11 proc.), które są w dużej mierze również konsekwencją wybuchu pandemii koronawirusa. Spadki w tegorocznym globalnym badaniu zaliczają zmiany w przepisach prawa i regulacjach (5 miejsce z 19 proc.), katastrofy naturalne (6miesjce z 17 proc.), pożary i wybuchy (7 miejsce z 16 proc.) oraz zmiany klimatu (9 miejsce z 13 proc.).Nieco inną hierarchię obaw mają polscy menedżerowie, chociaż tutaj też prym wiodą zagrożenia pandemiczne. - Pandemia znacznie zmieniła postrzeganie ryzyk, które stoją zarówno przed obywatelami jak i przedsiębiorstwami. Widać to także w dalszych wskazaniach ekspertów, którzy zaznaczyli, że drugim największym ryzykiem biznesowym w tym roku są przerwy w działalności. A to ma bezpośredni związek m.in. z obostrzeniami związanymi z koronawirusem – mówi Tomasz Kryłowicz z Allianz Polska.Na podium największych zagrożeń znalazły się zmiany w ustawodawstwie i przepisach (30 proc.). Co ciekawe, incydenty cybernetyczne, które od lat znajdowały się wśród trzech największych ryzyk, w tym roku zajmują dopiero 5. pozycję (22 proc.). Polscy ankietowani wskazali także nowe ryzyko, które do tej pory nie pojawiało się w zestawieniach – ryzyka polityczne i przemoc. – Pojawienie się tego ryzyka w tegorocznym zestawieniu może mieć bezpośredni związek z nastrojami społecznymi zarówno w kraju jak i na całym świecie – dodaje Tomasz Kryłowicz.Incydenty cybernetyczne co prawda spadły na 3. miejsce, ale nadal pozostają głównym zagrożeniem z większą liczbą respondentów niż w 2020 r. W dalszym ciągu znajdują się w pierwszej trójce zagrożeń w wielu krajach, w tym m.in. w Brazylii, Francji, Niemczech, Indiach, Włoszech, Japonii, RPA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.Przyspieszenie w kierunku większej cyfryzacji i pracy zdalnej wywołane przez pandemię dodatkowo zwiększa podatności IT na zagrożenia. W szczytowym momencie pierwszej fali lockdownu w kwietniu 2020 r. FBI odnotowało 300 proc. wzrost liczby incydentów. Szacuje się także, że cyberprzestępczość kosztowała światową gospodarkę ponad 1 bilion dolarów, czyli o 50 proc więcej niż dwa lata temu. Incydenty związane z oprogramowaniem ransomware, które już teraz są częste, stają się coraz bardziej szkodliwe i w coraz większym stopniu wymierzone są w duże firmy.