Covid nie taki straszny? Były znacznie gorsze scenariusze

Kacper Nosarzewski, partner w 4CF, wyjaśnił w czasie dyskusji prowadzonej przez Jarosława Srokę, członka zarządu Kulczyk Investments, że w zeszłorocznym raporcie przedstawiającym scenariusze dla Polski wskazano m.in. scenariusz globalnej pandemii i radzenia sobie z jej skutkami.



- Ta pandemia nie jest aż tak niebezpieczna, nie pociąga za sobą tak ogromnych kosztów i ofiar, jak modelowaliśmy. "Nasza" pandemia była grypowa i zabrała 700 mln osób. Covid nie jest tak tragiczny w skutkach, jest jednak źródłem kontrowersji i konfliktu społecznego, przeszkodą gospodarczą. Nie przewidzieliśmy, kiedy się skończy - wyjaśniał Kacper Nosarzewski.

Jego zdaniem każdy, kto mówi „wiadomo, jak będzie”, najprawdopodobniej jest w błędzie.



- Wszyscy życzymy sobie, by w przyszłym roku odnotować odbicie, ale przyszłości nie da się napisać. Musimy być przygotowani na różne scenariusze - dodał partner w 4CF.



W opinii Kacpra Nosarzewskiego zagrożenia dla ludzkości nie są tajemnicą: zmiany klimatu i konieczność dostosowania się do nich cywilizacji oraz zagrożenia związane z takimi megatrendami, jak demografia, migracje, degradacja środowiska naturalnego. Nie musimy na nie reagować z dnia na dzień, ale wpływające na nie decyzje podejmujemy codziennie.



Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw jest zdania, że w dyskusji nad przyszłością ważnym pojęciem stała się jest konwergencja.



– Dzisiaj nie powinniśmy się przyglądać pojedynczym technologiom, ale zastanawiać się, jak możemy je zgrupować. Jak dzięki współgraniu 2-3 rodzajów technologii jesteśmy w stanie zrobić coś, co wcześniej nie było możliwe, na przykład stworzyć nowy model biznesowy. Na przykład: druk 3D połączony z przyszłością materiałów czy robotyką - ten trend się tworzy - mówiła Jowita Michalska.





Jowita Michalska uważa, że mało mówi się o przyszłości rolnictwa i jedzenia. W 2050 roku ma być 9 mld ludzi - rolnictwo i produkcja żywności nie są gotowe, by ich wyżywić.- Przyszłością są wertykalne farmy. Nie trzeba będzie sprowadzać kukurydzy czy pszenicy ze świata. Od momentu ścięcia do spożycia będzie upływać 30 minut; dzisiaj żywność musi przebyć 3-4 tys. km - podkreśliła Jowita Michalska.Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, filozof, futurolog, publicystka, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, zwróciła uwagę, że mamy dzisiaj czas ogromnej technologicznej akceleracji.- Końcówka XIX wieku i rewolucja przemysłowa też były odczuwane jako radykalne przyspieszenie - mówiła Aleksandra Przegalińska-Skierkowska.Jest zdania, że mamy wiele modeli edukacyjnych. - Jest dyplom uczelni wyższej, ale ważne, co się robi później - i ta kwestia jest w bardzo silnej transformacji. Uczelnie zastanawiają się, jak to budować - mówiła Aleksandra Przegalińska-Skierkowska.Aleksandra Przegalińska-Skierkowska uważa, że cały czas istnieje potrzeba mistrzostwa, mentorów. To wymaga wspólnego spędzania czasu. Pandemia sprzyjała rozwojowi kursów online. Następuje zmiana modeli, pojawia się ich cały wachlarz. Polska też uczestniczy w tej paradygmatycznej zmianie.Bardzo dużo przedsiębiorstw czekało na kryzys, by zredukować nadmiar pracowników - wskazywał Maciej Noga, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pracuj.Przychyla się do opinii, że odpowiedzialnością jest podejmowanie niepopularnych decyzji - po to, by cała organizacja poszła do przodu, by wzmacniać w niej kulturę organizacyjną.Przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pracuj zwrócił uwagę, że znów widzimy rynek pracodawcy, ale w różnym stopniu, w zależności od branży. - Wrócił rynek pracodawcy w branżach, które najbardziej ucierpiały. W najgorszym momencie lockdownu mieliśmy 70 proc. ofert pracy w porównaniu ze stanem sprzed roku. Teraz powróciliśmy do sytuacji z 2019 roku – dodaje Maciej Noga.Lech Kaniuk, CEO SunRoof, podkreślał, że każdy przedsiębiorca, który zatrudnia ludzi, musi być za nich odpowiedzialny.I akcentował, że firmy przeżywają różne kryzysy ciągle i stają przed zadaniem, jak przetrwać. I jak zwalniać ludzi i zachować morale w załodze?- Istotna jest komunikacja z ludźmi, pokazywanie, jaka jest sytuacja, transparentność, zwiększenie liczby komunikatów do pracowników. To wszystko daje szansę na poprawę sytuacji i poprawia morale - precyzował Lech Kaniuk.- Dla start-upów jest najwięcej pieniędzy w historii. Także w Polsce będziemy mieli eldorado, nie mamy się czego obawiać; pieniędzy dla start-upów będzie wystarczająco - ocenił Maciej Noga.Michał Kot, dyrektor sprzedaży Digital Industries w Siemensie, dorzucił, że start-upy są nierozerwalnie związane z korporacjami. Te są w stanie wypracowywać wiele efektywnych technologii, ale działają w warunkach korporacyjnych, czyli ograniczeń - dlatego muszą korzystać ze współpracy ze start-upami.- Start-upy bardzo często osiągają sukces, szczególnie te, które szybko globalizują swój produkt albo zasięg działania. Rozwiązania poprzez skalowanie szybko powinny znaleźć odbiorców na świecie - dodał Michał Kot.Cały zapis sesji "Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat" w wideo poniżej.