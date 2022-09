CPK kieruje do konsultacji koncepcję rozwoju Portu Solidarność (aktualizacja)

Spółka CPK skierowała do konsultacji z samorządami Plan Generalny, czyli koncepcję rozwoju Portu Solidarność do 2060 roku – poinformował we wtorek rzecznik prasowy spółki CPK Konrad Majszyk. Lotnisko, według planów, ma mieć trzy równolegle drogi startowe i obsługiwać rocznie nawet 65 mln pasażerów.

Rzecznik spółki podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami wyjaśnił, że konsultacje na temat Planu Generalnego z samorządami rozpoczną się we wtorek i potrwają 30 dni.

Plan Generalny to dokument, strategiczna koncepcja rozwoju Portu Solidarność w dłuższej perspektywie (do 2060 r.). Wskazano w nim jak lotnisko ma wyglądać w roku otwarcia, a następnie etapami jak ma być rozbudowywane. Docelowo port ma mieć trzy równoległe drogi startowe oraz infrastrukturę na ok. 450 tys. operacji lotniczych rocznie. Jego powierzchnia ma wynieść docelowo 3,9 tys. ha. Terminal lotniskowy ma być dostosowany do przepustowości 65 mln pasażerów rocznie.

Zastępca dyrektora biura strategii i planowania podprogramu lotniskowego Jakub Łoch poinformował, że Plan Generalny ma być zatwierdzony w pierwszym kwartale 2023 roku.

Spółka przekazała, że w najbliższym czasie ma złożyć wniosek o decyzję środowiskową dla Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowym, infrastrukturą drogową i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Rzecznik spółki dodał, że uruchomienie nowego lotniska jest planowane na 2028 rok. W pierwszym pełnym roku funkcjonowania, czyli w 2029 r., port ma obsłużyć ok. 29 mln pasażerów. Majszyk poinformował ponadto, że w ramach dobrowolnych nabyć gruntów, do CPK trafiło ponad 500 zgłoszeń (1,1 tys. ha gruntów).

Zgodnie z Planem Generalnym port lotniczy ma się rozwijać w trzech etapach.

W pierwszej fazie od 2028 roku do 2035 r. lotnisko ma mieć dwie równoległe drogi startowe i infrastrukturę pozwalającą na ok. 330 tys. operacji lotniczych, czyli startów i lądowań rocznie z terminalem dostosowanym do przepustowości 40 mln pasażerów rocznie.

Powierzchnia portu ma mieć docelowo w tym etapie ok. 2150 ha. Obszar lotniska został zmniejszony w północnej części - względem wariantu inwestorskiego CPK, który został wyznaczony w czerwcu na potrzeby wniosku o decyzję środowiskową. Granica przechodzi w rejonie Strumian, na południe od miejscowości Szymanów i Kaski.

W kolejnym etapie (od ok. 2035 r. do ok. 2044 - kiedy według prognoz ma się wyczerpać przepustowość dwóch równoległych, niezależnych dróg startowych) lotnisko ma obsługiwać ok. 390 tys. operacji lotniczych oraz 50 mln pasażerów rocznie. Powierzchnia portu ma wynieść ok. 2700 ha. Na północ granica przebiegać ma w rejonie Szymanów i Kaski. W tej części rozwoju portu przewidziana jest infrastruktura dla lotnictwa ogólnego (tzw. general aviation), a także infrastruktura wojskowa. Jak poinformowano, jej planowanie i zagospodarowanie jest w gestii MON współpracującego z CPK.

Wyjaśniono, że w tym etapie inwestycje będą prowadzone wewnątrz strefy zastrzeżonej - chodzi m.in. o terminal, płyty postojowe oraz część cargo.

Trzeci etap, stanowiący długoterminowy plan rozbudowy Portu Solidarność (od 2045 do 2060 r.), zakłada, że powierzchnia lotniska będzie miała już 3900 ha, a na południu sięgać będzie okolic autostrady A2. W tym etapie rozwoju lotnisko ma mieć trzy a nie dwie drogi startowe. Port ma obsługiwać ok. 450 tys. operacji lotniczych i mieć przepustowość 65 mln pasażerów rocznie.

Spółka CPK wyjaśniła, że w tym etapie Planu zabezpiecza się lotnisko przed postępującą zabudową, która w przyszłości mogłaby ograniczyć przepustowość lotniska. Jak poinformowano realizacja tego etapu inwestycji będzie wymagać osobnej decyzji środowiskowej, a później lokalizacyjnej, co - jak oceniono - jest możliwe najwcześniej w latach 40-tych. Spółka przekazała, że do tego czasu CPK nie będzie uruchamiać procedury wywłaszczeniowej dla tego obszaru.

Plan Generalny dotyczy 13 gmin w województwach mazowieckim i łódzkim, na które lotnisko będzie wywierać bezpośredni wpływ. W woj. mazowieckim są to: Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek (powiat grodziski), Brwinów (pow. pruszkowski); Nowa Sucha, Sochaczew - gmina miejska, Sochaczew - gmina wiejska i Teresin (pow. sochaczewski); Błonie (pow. warszawski zachodni); Wiskitki i Żyrardów (pow. żyrardowski). W woj. łódzkim dotyczy to gminy Bolimów (pow. skierniewicki).

Spółka podkreśliła, że Plan Generalny jest dostosowany do prognozowanego ruchu lotniczego przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych), które zostały określone do 2060 r. Prognozę IATA sporządzono w trzech scenariuszach: niskim, bzowym i wysokim. Na potrzeby Planu Generalnego wykorzystano scenariusz bazowy.

Zgodnie z nim ruch lotniczy w Polsce ma się dynamicznie rozwijać. W 2024 r. planowany jest powrót do liczby pasażerów sprzed pandemii Covid-19. W perspektywie 2060 r. województwo mazowieckie ma pozostać najważniejszym regionalnym rynkiem lotniczym w kraju, który obsługiwać będzie większość pasażerów (łączny wynik dla Portu Solidarność; Warszawa-Modlin i Warszawa-Radom). Drugie największe lotnisko w kraju, czyli Kraków w 2060 r. ma zbliżyć się do 20 mln pasażerów rocznie (ponad 10 mln od 2030 r.). Poziom 10 mln pasażerów mają również przekroczyć lotniska: w Gdańsku (od 2043 r.); Katowicach (od 2047 r.) i Wrocławiu (od 2056 r.).

IATA prognozuje, że w 2060 r. polskie lotniska obsłużą łącznie 142,6 mln pasażerów.

Otwarcie Portu Solidarność będzie bezpośrednio związane z przyszłością stołecznego Lotniska Chopina. Zgodnie z zapowiedziami otwarcie nowego lotniska będzie równoznaczne z przeniesieniem na nie całego ruchu cywilnego z Lotniska Chopina.

