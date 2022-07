CPK: ośmiu wykonawców prac budowlanych na terenie przyszłego lotniska

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wyłoniła ośmiu wykonawców prac budowlanych na terenie przyszłego lotniska, z którymi w najbliższych dniach podpisze umowę - poinformowała w środę spółka. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł - dodano.

Jak podano w informacji prasowej, celem przetargu było wyłonienie firm, które będą realizowały budowlane prace przygotowawcze dotyczące Portu Solidarność.

"Spółka finalizuje ostatni element postępowania, czyli podpisanie umowy ramowej z ośmioma wykonawcami, wśród których znaleźli się: Budimex, Doraco, Mostostal Warszawa, NDI, Polimex Infrastruktura, PORR, Strabag i Trakcja" - przekazano.

W szczegółowy zakres zamówienia wchodzą m.in. niwelacja i zagospodarowanie terenu, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji i inne prace niewymagające sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.

"To postępowanie przetargowe spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony kluczowych firm z branży budowlanej. Wszystkie posiadają wymagane doświadczenie w dużych projektach infrastrukturalnych. Podpisujemy umowy z najlepszymi, co gwarantuje dobrą współpracę i sprawną realizację prac budowlanych związanych z Portem Solidarność" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Zamówienie obejmuje również prace i usługi towarzyszące, m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także pozyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, dokonywanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych oraz prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Spółka poinformowała, że formuła umowy ramowej pozwala CPK na sprawny wybór wykonawców. "Poszczególne zamówienia będą zlecane w ramach uproszczonych postępowań wykonawczych. W przetargu brano pod uwagę przede wszystkim warunki i kryteria jakościowe, np. doświadczenie oferentów oraz możliwości pozyskania maszyn budowlanych. W kolejnym kroku, przy procedowaniu zamówień wykonawczych, dużą rolę odegra m.in. proponowana cena i czas realizacji" - wskazano.

Jednocześnie spółka CPK prowadzi kilka przetargów dotyczących procesu inwestycyjnego. Zaawansowane są przetargi m.in. na projektowanie i na tzw. inżyniera kontraktu dla linii kolejowych CPK. W postępowaniu na projektanta generalnego terminalu i dworca kolejowego (tzw. Master Architekta) spółka zaprosiła do złożenia ofert pięć międzynarodowych biur architektonicznych, które brały udział w dialogu konkurencyjnym.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ok. 300 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK ma powstać również Airport City.

