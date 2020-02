CPK otrzyma ok. 7 mln zł unijnych środków na dokumentację odcinka linii kolejowej (aktualizacja)

Ponad 7 mln zł unijnego dofinansowania trafi do spółki Centralny Port Komunikacyjny na dokumentację budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej od granicy polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju - poinformowano w środę na konferencji.

Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i spółki CPK podpisali w środę umowę o współpracy, która daje zielone światło do realizacji projektu na poziomie krajowym.

Pieniądze będą pochodzić z unijnego instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF), który został utworzony w celu wsparcia rozwoju transeuropejskiej sieci (TEN-T) w sektorach transportu, energii i telekomunikacji.

Jak poinformowano na konferencji, przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej budowy nowego, transgranicznego połączenia kolejowego między Chybiem a Żorami, Jastrzębiem-Zdrój a przejściem granicznym Polska - Czechy. Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazała, że to pierwszy projekt, który CPK będzie realizować z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Wskazała, że całe przedsięwzięcie CPK jest wielowymiarowe, bardzo innowacyjne, ale też kompleksowe. "Ze względu na swoją kompleksowość i złożony charakter będzie realizowane etapami. A efekty tych prac będą poprawiać komunikację pomiędzy najważniejszymi ośrodkami gospodarczymi na terenie Polski, ale również w całym rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. "Sprawny, innowacyjny transport na światowym poziomie, to przede wszystkim większy wpływ na przepływ towarów i osób" - powiedziała. Jak dodała, to także "koło zamachowe, które będzie wypływało na rozwój polskiej gospodarki w wielu płaszczyznach".

"Dzisiaj CPK debiutuje, jako beneficjent środków pochodzących ze środków UE. (...) Mam nadzieję, że sprawna i poprawna i efektywna realizacja tego projektu, przyczyni się też do tego, aby w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 CPK sięgało po jeszcze większe środki na realizacji swoich inwestycji" - powiedziała minister.

Pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała zauważył z kolei, że projekt CPK, "to nie tylko nowe międzynarodowe wielkie lotnisko przesiadkowe, ale to rewolucja w polskim systemie transportowym. "Widzimy dzisiaj, że ta rewolucja już się dzieje" - powiedział.

P.o. dyrektora CUPT Joanna Lech przekazała, że sektor kolejowy w ramach instrumentu "Łącząc Europę" od wielu lat wydaje środki. "W Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dzisiejszą umową mamy już 57 umów na realizację projektów z tego instrumentu podpisanych, w tym 22 umowy to są umowy na projekty kolejowe" - powiedziała. Jak dodała, "liczymy, że CPK będzie dalej skutecznie pozyskiwał środki unijne, a my będziemy wspierać tą instytucję w realizacji projektów współfinansowanych" - powiedziała.

Jak przekazano w komunikacie, zgodnie z Programem kolejowym CPK projekt stanowi odcinek "szprychy numer 7 CPK" - Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) - Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) -- Czechowice-Dziedzice - Jastrzębie-Zdrój - granica państwa. Jest to pierwsza część projektu globalnego, który finalnie obejmie prace inwestycyjne na odcinku Chybie/Żory-granica państwa. Wartość projektu globalnego szacowana jest na około 300 mln euro.

Łączny budżet CEF w latach 2014-2020 to 30,6 mld EUR, z czego 24,2 mld zostało przeznaczone na transport. Środki te przeznaczone są na budowę systemu czystego, bezpiecznego, inteligentnego i zrównoważonego transportu, dlatego też większość dotacji przyznawanych jest na inwestycje kolejowe.

Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki - między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł niedaleko portu lotniczego i połączenia, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.