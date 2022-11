CPK: pierwszy przetarg na prace przy budowie tunelu dalekobieżnego pod Łodzią

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił pierwszy z przetargów budowlanych na budowę w Łodzi czterokilometrowego tunelu Kolei Dużych Prędkości, który będzie częścią linii Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław. Prace mają ruszyć w 2023 r. na zachód od stacji Łódź Fabryczna.

Informację o ogłoszonym przetargu przekazał w środę rzecznik CPK Konrad Majszyk.

"Tunel Kolei Dużych Prędkości w Łodzi o długości 4 km będzie częścią linii Warszawa - CPK - Łódź - Sieradz - Wrocław. Prace ruszą w przyszłym roku na zachód od stacji Łódź Fabryczna. Oferty można składać do końca listopada" - podał.

Budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi została podzielona na trzy części. W ramach pierwszej zostaną wykonane prace przygotowawcze przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK). To bezpośrednio pod nim - po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna - będzie rozpoczynał się tunel. W sąsiedztwie ŁDK powstanie też komora wydobywcza dla automatycznej tarczy drążącej TBM. Drugim etapem będzie budowa komory startowej na Retkini, a trzecim - drążenie właściwego tunelu kolejowego CPK.

"Ponad czterokilometrowy tunel w Łodzi to nasz najbardziej zaawansowany projekt. Prace postępują systematycznie i zgodnie z harmonogramem. Zastosowane przez nas technologie ograniczą do minimum uciążliwości dla mieszkańców związane z tą budową" - zaznaczył prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

W tym tygodniu spółka CPK ogłosiła przetarg na etap pierwszy, czyli na tzw. podbicie fundamentów ŁDK. Budynek przy ul. Traugutta sąsiaduje z terenem dworca Łódź Fabryczna. W skład tego zadania wchodzi m.in. budowa kanalizacji kablowej, czyli podziemnej infrastruktury technicznej na potrzeby zasilana podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej oraz przebudowa przyłączy: ciepłowniczych, wodociągowych i teletechnicznych, a także budowa sieci elektroenergetycznej.

W czasie robót budowlanych budynek ŁDK zostanie wyłączony z użytkowania, a jego bieżąca działalność zostanie przeniesiona do pomieszczeń pobliskiej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Narutowicza 34.

"Na podstawie zawartego porozumienia spółka CPK sfinansuje dla ŁDK m.in. przeprowadzkę i wynajem pomieszczeń, zmagazynuje i zabezpieczy elementy wyposażenia, w tym unikatową wystawę +Most Porcelanowa Biblioteka+, która znajduje się w Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego. Na zakończenie zostaną wykonane roboty odtworzeniowe, wewnątrz i na zewnątrz budynku" - podkreślił dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego w spółce CPK Sławomir Kanik.

Jak podało CPK, dla komory Retkinia jest już wydana decyzja lokalizacyjna, natomiast dla tunelu KDP i komory Łódź Fabryczna trwa proces jej uzyskiwania. Spółka CPK złożyła też wnioski o pozwolenie na budowę dla podbicia fundamentów ŁDK i komory Retkinia.

Tunel będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim dla Kolei Dużych Prędkości (KDP). Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód - w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w stronę Poznania i Wrocławia. Od swojego kształtu linia jest nazywana igrekiem.

Spółka CPK planuje złożyć wiosek o dofinansowanie najnowszego przetargu ze środków unijnego instrumentu CEF "Łącząc Europę". W ubiegłym roku z tego źródła otrzymała już dofinansowanie w wysokości 108 mln zł, m.in. na przygotowanie projektu budowlanego dla tunelu dalekobieżnego w Łodzi.

"Tunel dalekobieżny CPK w Łodzi będzie miał największą średnicę, biorąc pod uwagę podziemne konstrukcje realizowane dotychczas metodą TBM w Polsce i będzie najdłuższym obiektem tunelowym budowanym jednym odcinkiem. Inwestycja CPK zaczyna się na stacji Łódź Fabryczna, czyli w tym samym miejscu co budowany tunel PKP PLK dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Oba obiekty są odrębnymi inwestycjami, mają inny przebieg i pełnią inne funkcje, a ich budowa jest ze sobą skoordynowana" - przypomniało CPK w komunikacie.

W ramach programu kolejowego spółka CPK przygotowuje budowę 12 linii, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. W sumie jest to 30 zadań inwestycyjnych i ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do 2035 r.

W tej chwili spółka przygotowuje 10 studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) w różnych częściach Polski. Łącznie prace przygotowawcze STEŚ trwają już na 1,3 tys. km z planowanych ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych.

Docelowo nowe połączenia kolejowe CPK umożliwią przejazd między Warszawą i CPK a większością największych miast w Polsce w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

