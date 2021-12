CPK: ponad 200 właścicieli nieruchomości zgłosiło się w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć

W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć zgłosiło się ponad 200 właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność - powiedział PAP rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Program Dobrowolnych Nabyć (PDN) jest skierowany do właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność. Program Dobrowolnych Nabyć obejmuje obszar o łącznej powierzchni 74 km kw. na pograniczu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. PDN obowiązuje od grudnia 2020 r. i ma jeden podstawowy cel: na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości drogą dobrowolnych transakcji

"Dotychczas do Programu Dobrowolnych Nabyć zgłosiło się ponad 200 właścicieli. Pierwsze umowy podpisaliśmy, kolejne transakcje są przygotowywane, a do udziału w PDN zgłaszają się kolejni mieszkańcy. W ramach tego procesu niezależni rzeczoznawcy majątkowi dokonują stosownych wycen" - powiedział Majszyk.

Jak przyznał, żeby zachęcić mieszkańców, jesienią spółka rozszerzyła pakiet ułatwień dla uczestników PDN, m.in. pomoc indywidualnego opiekuna, organizację i sfinansowanie przeprowadzki, sfinansowanie obsługi prawnej, możliwość użytkowania nieruchomości po dokonaniu transakcji czy wsparcie w poszukiwaniu nowego miejsca pracy i zamieszkania.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

