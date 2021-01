CPK rozpoczął pozyskiwanie danych do master planu lotniska m.in. prognozy przewozów

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła pozyskiwanie specjalistycznych danych na potrzeby master planu lotniska. Chodzi m.in. o prognozy dotyczące przewozów pasażerskich i cargo. To kolejny etap uzgadniania koncepcji Portu Solidarność z potrzebami przewoźników - poinformował CPK w piątkowym komunikacie.

Dodano, że w czwartek odbyło się trzecie spotkanie Komitetu Konsultacyjnego ACC (Airport Consultative Committee) powołanego przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) i CPK.

W zorganizowanym przez IATA spotkaniu ACC dotyczącym Centralnego Portu Komunikacyjnego, uczestniczyli przedstawiciele m.in. Polskiej Grupy Lotniczej (w tym Polskich Linii Lotniczych LOT), American Airlines, El Al, Emirates, Enter Air, Qatar Airways, SAS, Smartwings, SprintAir, Wizz Air, Ryanair oraz grup lotniczych: IAG (w jej skład wchodzą British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level i Vueling) i Lufthansa Group (należą do niej Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings). W spotkaniu udział wzięli też przedstawiciele sojuszu Star Alliance, grup logistycznych, m.in. DHL i FedEx, a także Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (BARIP).

"Port Solidarność pozwoli w przyszłości na zaspokojenie odbudowanego popytu na podróże lotnicze, uwzględniając przy tym najnowsze rozwiązania m.in. z zakresu zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji" - powiedział cytowany w komunikacie Martin Braun, wicedyrektor ds. rozwoju lotnisk w IATA.

"Cieszy nas fakt, że trzecie z kolei spotkanie ACC spotkało się z tak dużym zainteresowaniem linii lotniczych. Z pewnością pomoże to w opracowaniu master planu CPK, w tym dokumentacji przedprojektowej, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom przewoźników" - dodał.

Jak podano w komunikacie, podczas spotkania przedstawiciele spółki CPK zaprezentowali przewoźnikom aktualny status przygotowań do budowy CPK wraz z zakładanymi harmonogramami i zakresem prac. Jednocześnie rozpoczęli kolejny etap pozyskiwania na potrzeby master planu CPK specjalistycznych danych i prognoz dotyczących m.in. przewozów pasażerskich i cargo, floty i pracowników. Celem jest dopasowanie przyszłej infrastruktury do realnych potrzeb linii lotniczych i rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych w 2023 r.

CPK informuje, że uczestnicy spotkania podkreślali, iż załamanie rynku, któremu w związku z COVID-19 musi obecnie stawić czoła branża lotnicza, ma charakter tymczasowy. IATA spodziewa się, że tzw. efekt szczepionki może być widoczny w ożywieniu ruchu lotniczego już w drugiej połowie tego roku. Według najnowszych prognoz IATA, powrót do wyników przewozów pasażerskich sprzed COVID-19 powinien nastąpić ok. 2024 r.

"COVID-19 to wielkie wyzwanie dla całej branży lotniczej. Dla CPK oznacza on podwójnie wytężoną pracę. Z jednej strony, musimy dopilnować, aby przygotowania do uruchomienia Portu Solidarność nie zwolniły. Z drugiej, musimy zaadaptować się do dynamicznie zmieniających się oczekiwań podróżnych. Dlatego też na bieżąco uzgadniamy nasze plany z wiodącymi liniami lotniczymi i innymi przedstawicielami sektora lotniczego" powiedział cytowany w komunikacie prezes CPK Mikołaj Wild.

W komunikacie przypomniano, że spółka CPK w listopadzie ubiegłego roku podpisała umowę z firmą Arup, która została konsultantem ds. badań środowiskowych. Do roli doradcy strategicznego został wybrany w listopadzie przez CPK port lotniczy Incheon z Seulu, z którym umowa jest gotowa do podpisania.

Dodano, że wybór wykonawcy master planu CPK, konsultanta ds. badań terenowych i tzw. integratora są na etapie zaawansowanych postępowań, a spółka CPK zakłada podpisanie tych umów przed końcem pierwszego kwartału. W zależności od postępowania kontrakty będą zawierane na okres od 15 do 40 miesięcy.

ACC to platforma dialogu i wymiany informacji między spółką CPK a liniami lotniczymi, które w przyszłości planują korzystać nowego lotniska. Celem ACC jest weryfikacja założeń koncepcyjnych inwestycji, uzgodnienie ich z potrzebami przewoźników i rekomendowanie ewentualnych korekt. ACC dotyczący CPK został powołany w maju 2019 r. przez IATA. Do pierwszego spotkania doszło w Warszawie w lipcu, a drugie miało miejsce w październiku 2019 r. Z powodu COVID-19 trzecie spotkanie ACC odbyło się w czwartek w formie telekonferencji.