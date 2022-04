CPK: rozpoczęły się konsultacje na roboty budowlane tras kolejowych do lotniska

Rozpoczęły się wstępne konsultacje na roboty budowlane tras kolejowych łączących lotnisko w Baranowie z różnymi regionami Polski - poinformowało w piątek biuro prasowe Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak w napisano w komunikacie, spółka rozpoczęła w piątek wstępne konsultacje rynkowe (WKR) z potencjalnymi wykonawcami. Ich celem - jak czytamy - "jest dialog z rynkiem w sprawie m.in. założeń planowanego postępowania przetargowego na roboty budowlane, warunków i kryteriów oceny ofert, zapisów umownych umożliwiających realizację zamówienia, rozkładu ryzyka między zamawiającego a wykonawców, pakietowania czy zakresu zamówień".

Do końca 2034 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny planuje wybudować 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to prawie 2000 km nowych linii kolejowych.

Zaznaczono też, że spółka CPK planuje również skonfrontować podejście polskiego rynku do innowacyjnych rozwiązań stosowanych z powodzeniem za granicą, takich jak np. rozliczenie w formule open book, tzw. target price, podwykonawca mianowany czy dostawy własne zamawiającego.

W konsultacjach - jak czytamy - mogą wziąć udział 33 podmioty z branży budowlanej. Wykonawcy uczestniczący w WKR będą podzieleni na wykonawców generalnych (odpowiedzialnych za całość procesu inwestycyjnego) i wykonawców poszczególnych branż. Zaznaczono, że konsultacje są kierowane zarówno do największych firm z branży budowlanej w Polsce i za granicą, jak i do lokalnych podmiotów specjalizujących się w poszczególnych branżach (roboty przygotowawcze, torowe, trakcyjne, sterowanie ruchem kolejowym itd.) oraz do organizacji zrzeszających firmy z branży budowlanej.

Postępowanie na roboty budowlane dla inwestycji kolejowych będzie kolejnym dużym przetargiem spółki CPK. W październiku 2021 r. ogłoszono postępowanie na projektowanie kolejowych "szprych" o wartości ponad 7 mld zł, do którego zostało zakwalifikowanych 11 oferentów m.in. z Polski, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii czy Korei Południowej.

Natomiast w styczniu tego roku ruszył przetarg na inżyniera kontraktu, czyli podmiot, który w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji w programie kolejowym. Szacowana wartość tej umowy to 2,5 mld zł. W tym przypadku oferentów jest 20, m.in. z Polski, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Oba postępowania są na etapie kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która poprzedza podpisanie umowy.

Obecnie CPK realizuje 10 kontraktów na studia wykonalności (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa - Łódź, Łódź - Wrocław, Żarów - granica z Czechami, Sieradz - Poznań, Katowice - Ostrawa, Łętownia - Rzeszów, Trawniki - Zamość - Bełżec, Ostrołęka - Łomża - Giżycko, CPK - Płock - Włocławek i węzła kolejowego CPK. Łącznie prace przygotowawcze trwają już na 1300 km.

W komunikacie CPK dodano, że szczegółowe informacje dotyczące rozpoczętych WKR można znaleźć na platformie internetowej SmartPZP. Konsultacje prowadzone są w języku polskim i częściowo angielskim (w zakresie dokumentacji i odpowiedzi na pytania). Termin składania wniosków do udziału w konsultacjach upływa dnia 23 maja 2022 r. o godz. 10:00.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

