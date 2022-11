CPK: ruszają prace projektowe dla odcinka kolejowego między Warszawą a Łodzią

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowy na zaprojektowanie pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości w Polsce - między Warszawą a Łodzią - poinformowała spółka.

"Spółka CPK podpisała umowy na zaprojektowanie linii, która jest pierwszym elementem nowej sieci kolejowej, a zarazem pierwszym fragmentem Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Wykonawcy zostali wyłonieni w ramach największej umowy ramowej na tego typu usługi w Europie" - przekazała spółka.

Jak dodano, projektowanie ok. 140-kilometrowej linii kolejowej zostało podzielone na trzy zadania. Pierwsze dotyczy odcinka od Warszawy do linii kolejowej nr 11 (gmina Bolimów), czyli obszaru za planowanym węzłem CPK (opracowywanym w ramach oddzielnego projektu). Drugie obejmuje dalszy fragment linii do Łodzi, a trzecie - sieci GSM-R czyli radiowego systemu transmiji danych na potrzeby sterowania ruchem na całym odcinku.

Pierwsze zadanie wykona konsorcjum Biura Projektów "Metroprojekt" wraz z Sud Architekt Polska, które dotychczas współpracowało z CPK przy projektowaniu tunelu KDP w Łodzi. Drugim elementem zajmie się konsorcjum firm Egis Poland, Egis Rail i Jaf-Geotechnika. Projekt sieci GSM-R przygotuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu wraz z Biurem Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych oraz firmą FONON. Łączna wartość wszystkich zadań to ponad 300 mln zł netto.

Nowy odcinek kolejowy między Warszawą i Łodzią (bez Węzła CPK) będzie częścią linii kolejowej nr 85 i tzw. "szprychy" nr 9. wraz z dalszym odcinkiem od Łodzi do Wrocławia i Poznania, całość będzie stanowić tzw. "igrek". Na pierwszym etapie pociągi jadące tą trasą będą mogły osiągać prędkość 250 km/h (prędkość eksploatacyjna), a docelowo 350 km/h (prędkość projektowa).

Spółka podkreśla, że dzięki tej inwestycji skróci się czas przejazdu między Warszawą a Łodzią do ok. 45 minut (dziś to około 70 min). Podróżni dojadą do lotniska CPK - z Warszawy w ok. 15 minut, a z Łodzi w ok. pół godziny. Po wybudowaniu całego "igreka" podróż kolejowa z Poznania do Warszawy potrwa niecałe 2 godz. (zamiast obecnie ok. 3 godz.), a z Wrocławia - 1 godz. 55 min (dwa razy krócej niż dziś).

Rozpoczęcie przygotowawczych prac budowlanych jest zaplanowane na koniec 2023 roku. "Jednym z zadań wykonawców jest uzyskanie niezbędnych do tego zezwoleń. Zasadnicze roboty budowlane na odcinku Warszawa - Łódź powinny ruszyć w 2024 roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę" - wskazała spółka.

W ramach projektu CPK w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK ma zostać wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl