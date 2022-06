CPK uruchomiło pierwszą pulę gruntów zamiennych dla mieszkańców biorących udział w Programie Dobrowolnych Nabyć

W poniedziałek uruchomiono pierwszą pulę gruntów zamiennych dla mieszkańców, na których działkach powstanie Centralny Port Komunikacyjny. To kolejny ruch spółki skierowany do społeczności lokalnej, który ma zachęcić do przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć - podał CPK.

Biuro prasowe Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) poinformowało w poniedziałek, że spółka CPK uruchomiła pierwszą pulę gruntów zamiennych dla mieszkańców, na których działkach powstanie Centralny Port Komunikacyjny. To kolejny ruch spółki skierowany do społeczności lokalnej, który ma zachęcić do przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). Oferta ta ma "dać sprzedającym szerokie możliwości wyboru przyszłego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności rolniczej".

Oferta jest skierowana do osób, które zastanawiają się nad udziałem w Programie Dobrowolnych Nabyć, chciałyby nadal prowadzić działalność rolniczą lub nie chcą czekać na decyzję o wywłaszczeniu za odszkodowaniem. "W ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) spółka CPK przejęła do zasobu nieruchomości ponad 190 hektarów. Zostaną one zaproponowane wszystkim zainteresowanym zamianą nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć" - wskazano w komunikacie.

"Pozyskane z KOWR grunty rolne, z uwagi na ich wartość i różnorodność, dają możliwość przeniesienia w nowe miejsce prowadzonej działalności rolniczej. Co ważne, przeniesienie gospodarstwa także zostanie sfinansowane przez CPK" - napisano. "Co ważne, przeniesienie gospodarstwa także zostanie sfinansowane przez CPK. W zasobie znalazły się nieruchomości o różnej wielkości, specyfice i odległości od lokalizacji Portu Solidarność (do 100 km od obszaru lotniska, zgodnie z preferencjami mieszkańców, które wyrazili w trakcie badań) - każdy chętny mieszkaniec będzie mógł wybrać taki grunt, który będzie optymalny z punktu widzenia jego potrzeb" - zaznaczono w informacji.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała "współdziałanie z KOWR i Ministerstwem Rolnictwa to dowód na to, że rząd jest zdeterminowany, by CPK przygotowywać jednocześnie wspierając i wzmacniając polskie rolnictwo i rolników". "Rolnicy z Baranowa, Teresina i Wiskitek będą mieli możliwość dalszego prowadzenia gospodarstw rolnych" - dodał cytowany w informacji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

CPK przypomniał, że Program Dobrowolnych Nabyć jest skierowany do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru inwestycji. "PDN ma jeden podstawowy cel: na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości na potrzeby inwestycji drogą dobrowolnych transakcji sprzedaży lub wymiany. Dotychczas do udziału w Programie zgłosiło się prawie 400 osób" - wskazano w informacji.

PDN to m.in. "kompleksowa organizacja przeprowadzki, bezpłatny i dopasowany do potrzeb właściciela proces notarialny (spółka jest w stanie zapewnić specjalistyczną pomoc np. w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu) oraz możliwość użytkowania nieruchomości po dokonaniu transakcji sprzedaży - do momentu rozpoczęcia prac budowalnych na danym terenie".

