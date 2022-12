CPK w 2022 r. m.in. wybrało projektanta terminalu pasażerskiego i dworca kolejowego

Wybór brytyjskiego konsorcjum na projektanta terminalu pasażerskiego i dworca kolejowego; złożenie wniosku o tzw. decyzję środowiskową dla lotniska wraz z węzłem kolejowym; umowy na zaprojektowanie linii kolejowej Warszawa - Łódź - to jedne z ważniejszych wydarzeń w 2022 r. dot. budowy CPK.

"W mijającym roku zapadły wiążące decyzje mające bezpośredni wpływ m.in. na kształt lotniska, jego przepustowość, integrację z koleją i etapowanie budowy. Nie spekulujemy już, gdzie powstanie lotnisko - bo proponowana szczegółowa lokalizacja jest znana i przechodzi procedurę uzyskiwania wymaganych zezwoleń. Nie pytamy już, czy powinno powstać, ale odpowiadamy na pytanie, jak, kiedy, za ile i w jakim modelu finansowania" - przekazał PAP rzecznik spółki Centralny Port Komunikacyjny, Konrad Majszyk.

Jak dodał, w przypadku portu lotniczego spółka przeszła od fazy planowania do projektowania. "W trakcie rozpatrywania jest wniosek o decyzję środowiskową dla lotniska wraz z węzłem kolejowym, drogami i infrastrukturą towarzyszącą" - wskazał.

Przypomniał, że wniosek o tzw. decyzję środowiskową dla lotniska wraz z węzłem kolejowym, nowymi drogami oraz infrastrukturą wodociągową, energetyczną, gazową itd. spółka CPK złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) w październiku. "Wniosek wraz z raportem środowiskowym liczy ponad 20 tys. stron i jest częścią większej proceduralnej układanki. Stanowi uzupełnienie i kontynuację wariantu inwestorskiego CPK, który zaprezentowaliśmy w czerwcu tego roku, a także preferowanej lokalizacji lotniska, którą przedstawiliśmy w grudniu roku ubiegłego" - wyjaśnił Majszyk.

Dodał, że dla lotniska zakończyła się faza planowania, a rozpoczęła projektowania. "Tylko dla części lotniskowej powstanie zawrotna liczba ok. 60 tys. rysunków projektowych, które zostaną włączone do cyfrowego środowiska projektowego. Wykonawców wielkich pakietów projektowych dla nowego lotniska będzie czterech. Wykonana przez nich wielobranżowa dokumentacja musi - takie jest wymaganie inwestora - złożyć się w jeden spójny projekt" - tłumaczy rzecznik.

Spółka w listopadzie podpisała kontrakt z brytyjskim konsorcjum Foster + Partners i Biuro Happold, czyli projektantem terminalu pasażerskiego i dworca kolejowego (tzw. master architektem). Wybrany przez spółkę wykonawca ma doświadczenie przy projektowaniu lotnisk przesiadkowych w różnych częściach świata, np. w Hongkongu, Dosze i Pekinie.

"Na terenie przyszłej inwestycji trwa też Program Dobrowolnych Nabyć (PDN), do którego zgłosiło się ponad 650 właścicieli dysponujących nieruchomościami o łącznej powierzchni ponad 1500 ha" - przekazał Majszyk.

Z danych spółki wynika, że w drugiej połowie roku Program Dobrowolnych Nabyć nabrał dynamiki. W listopadzie spółka odnotowała największą dynamikę zgłoszeń od czasu rozpoczęcia programu dwa lata temu. W ramach programu mieszkańcy chcący sprzedać swoją nieruchomość mogą otrzymać wyceny na poziomie 120 proc. wartości rynkowej gruntu i 140 proc. wartości domu, a także finansowanie i organizacja przeprowadzki, sfinansowanie kosztów obsługi prawnej.

"Etap wykonywania operatów szacunkowych, składania ofert, negocjacji, podpisywania protokołów uzgodnień, a docelowo zawierania umów dotyczy powierzchni prawie 1500 hektarów. Jeśli uwzględnimy tylko zgłoszone do PDN nieruchomości z obszaru planowanej lokalizacji lotniska ogłoszonej w czerwcu, to w procesie składania przez CPK ofert i nabywania terenu jest jedna trzecia tego terenu" - wskazał Majszyk. Przypomniał, że PDN poprzedza obowiązkowy etap wywłaszczeń za odszkodowaniem, który rusza po wydaniu decyzji lokalizacyjnej.

"Dla tunelu dalekobieżnego w Łodzi, najbardziej zaawansowanej inwestycji CPK, mamy już projekt budowlany, pakiet decyzji lokalizacyjnych, jedno z trzech pozwoleń na budowę, trwa też pierwszy przetarg wykonawczy, co oznacza, że w przyszłym roku nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych" - wskazał rzecznik.

Przypomniał, że spółka CPK podpisała umowy na zaprojektowanie linii Warszawa-Łódź, która będzie pierwszym fragmentem Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce. Między Warszawą i Łodzią, czyli pierwszym i czwartym pod względem liczby ludności miastem w Polsce, spółka planuje wybudować łącznie ok. 140 km torów, na których pociągi będą rozpędzały się do 250 km/h (prędkość projektowa to 350 km/h). Dzięki tej inwestycji czas przejazdu między Warszawą a Łodzią skróci się do ok. 45 minut (dziś to ok. półtorej godziny). Podróżni dojadą do lotniska CPK - z Warszawy w ok. 15 minut, a z Łodzi w ok. pół godziny.

Jak dodał, prace dla 4-kilometrowego tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi są najbardziej zaawansowane spośród wszystkich inwestycji CPK. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę na prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK) - (na zachód od dworca Łódź Fabryczna).

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

