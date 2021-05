CPK: Wybrano ofertę w przetargu na studium dla linii Łętownia-Rzeszów

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac przygotowawczych dla nowych linii kolejowych m.in. na odcinku Łętownia – Rzeszów. Dzięki nowej trasie mieszkańcy Podkarpacia dojadą szybciej m.in. do Warszawy, a docelowo również do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie prezes spółki CPK Mikołaj Wild, obecnie najszybsze pociągi z Rzeszowa do Warszawy jeżdżą 4 godz., a trasa prowadzi przez Kraków.

"Skrócimy ten czas prawie dwukrotnie, budując bezpośrednie połączenie z Warszawą" - powiedział Mikołaj Wild.

W pracach pamiętamy również o stworzeniu tzw. magistrali wschodniej, która połączy Rzeszów z Lublinem i Białymstokiem" - dodał.

42-kilometrowy odcinek nowej linii kolejowej Łętownia - Rzeszów to pierwsza inwestycja CPK w województwie podkarpackim w ramach tzw. szprychy nr 6, czyli nowej trasy kolejowej, która docelowo połączy Warszawę i CPK z Radomiem, Ostrowcem Świętokrzyskim, Stalową Wolą, Rzeszowem i Sanokiem. Docelowo w ramach Programu CPK na Podkarpaciu zostanie zbudowanych 155 km nowych linii kolejowych, a kolejne 173 km zostaną zmodernizowane.

W przetargu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm BBF, Ingerop Polska i Safege S.A.S na kwotę ponad 9,7 mln zł. W ramach zamówienia konsorcjum wykona studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla planowanej nowej linii kolejowej nr 58 Łętownia - Rzeszów i nr 632 do lotniska w Jasionce.

O wyborze zdecydowały cena (w 70 proc.) i doświadczenie personelu (pozostałych 30 proc.).

Jeśli nie będzie odwołań podpisana zostanie umowa z wybranym wykonawcą. Na przygotowanie studium konsorcjum będzie miało ok. 19 miesięcy.

W ramach STEŚ wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy - np. ruchowo-eksploatacyjne, techniczne, środowiskowe i wielokryterialne oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską, mapy do celów projektowych.

Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej rekomendowanego przebiegu.

Na linii nr 58 Łętownia - Rzeszów pociągi będą rozpędzać się do prędkości od 160 do 250 km/h, a na linii nr 632 do lotniska w Jasionce do 120 km/h. W trakcie prac nad STEŚ zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu zasilania 25 kV AC lub 3 kV DC.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. CPK zakłada, że odcinek linii łączący Łętownię z Rzeszowem zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 r.

Następnym etapem prac przygotowawczych - po wykonaniu STEŚ - będzie opracowanie dokumentacji projektowej, czyli m.in. projektu koncepcyjnego, materiałów do decyzji środowiskowej i projektu budowlanego. Spółka CPK jest na końcowym etapie wstępnych konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu na umowę ramową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla 30 zadań inwestycyjnych.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

