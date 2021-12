CPK: zapowiedź zaangażowania kapitałowego lotniska z Seulu jednym z ważniejszych wydarzeń 2020 r.

Zapowiedź zaangażowania kapitałowego Lotniska Incheon z Seulu w część lotniskową Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedstawienie preferowanej lokalizacji Portu Solidarność, wybór master plannera - to, jak mówi PAP rzecznik spółki Konrad Majszyk, jedne z ważniejszych wydarzeń w 2021 r.

"Postępowania do budowy CPK są zaawansowane i odbywają się zgodnie z planem. Tam, gdzie zdarzają się odstępstwa reagujemy doraźnie na bieżąco, żeby utrzymać harmonogram" - zapewnił PAP Majszyk.

Przyznał, że mijającym roku, w ramach przygotowań do budowy CPK, "działo się bardzo dużo, zarówno w części lotniskowej, kolejowej, wykupie nieruchomości, zagospodarowaniu przestrzennym".

"Tylko w grudniu przedstawiliśmy preferowaną lokalizację Portu Solidarność, podpisano porozumienia o współpracy z przedstawicielami Lotniska Incheon i południowokoreańskiego Ministerstwa Infrastruktury na mocy którego Koreańczycy zapowiedzieli zaangażowanie kapitałowe w polski projekt" - wylicza rzecznik.

Przypomniał, że porozumienie zakłada działania zmierzające do wspólnego przedsięwzięcia w formule joint venture, w którym Koreańczycy mają objąć mniejszościowy pakiet udziałów. Chodzi o zaangażowanie kapitałowe w część lotniskową CPK.

"Współpraca polsko-koreańska w zakresie projektu CPK rozpoczęła się od doradztwa strategicznego Incheon na rzecz spółki CPK, w sprawie którego współpraca trwa od lutego. Przez cały mijający rok eksperci z Korei Południowej pracowali - w siedzibie spółki CPK i zdalnie - w ramach zespołu zintegrowanego" - powiedział Majszyk.

Jak dodał, przedstawiciele Incheon dostarczyli CPK szereg zamówionych opracowań i analiz, dzieląc się wiedzą, know-how i doświadczeniem zdobytym podczas projektowania i budowy hubu w Seulu, np. w sprawie zarządzania operacyjnego portem, integracją lotniska z koleją. Eksperci Incheon braki też udział w opiniowaniu kluczowej dokumentacji, np. prognoz ruchu lotniczego i preferowanej lokalizacji.

"Zgodnie z zapowiedziami w połowie grudnia ogłosiliśmy preferowaną lokalizację Lotniska Solidarność, obejmującą obszar 41 km kw. na terenie trzech gmin - Baranów, Teresin i Wiskitki" - powiedział. Jak dodał, teren ten zajmuje północno-zachodnią część terenu o wielkości ok. 75 km kw. z tzw. rozporządzenia obszarowego, które weszło w życie w połowie tego roku. W tym obszarze znajduje się ok. 3800 działek i ok. 520 budynków mieszkalnych.

W tym roku spółka wyłoniła wykonawcę master planu, czyli opracowania, które posłuży jako źródło specjalistycznych danych przedprojektowych, m.in. prognoz ruchu lotniczego, etapowania budowy czy dokumentacji przedprojektowej.

Majszyk przypomniał, że przygotuje je firma Arup Polska, która należy do brytyjskiej grupy Arup. Brytyjska grupa inżynieryjno-projektowa Arup ma międzynarodowe doświadczenie w realizacji projektów lotniskowych, m.in. prace na lotniskach Londyn Heathrow, Kopenhaga Kastrup, San Francisco, Toronto Pearson, Chubu Centrair (w Japonii), Pekin International i Hong Kong.

"W tym roku podpisaliśmy wartą ponad 100 mln zł umowę na dofinansowanie przez UE inwestycji kolejowych CPK. Od listopada trwa projektowanie 4-kilometrowego tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Na terenie inwestycji odbywa wykup nieruchomości, w ramach którego podpisujemy kolejne umowy, a na obszarze wielokrotnie większym wymagane prawem badania przyrodnicze i terenowe" - powiedział Majszyk.

Jak dodał, dla prawie 1 000 km przyszłych tras kolejowych w różnych częściach Polski przygotowywane są studia wykonalności oraz prowadzone są konsultacje z mieszkańcami i samorządowcami.

Majszyk przypomniał, że w październiku spółka CPK ogłosiła największe w Europie postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla programu kolejowego CPK. Szacowana wartość prac to ponad 7 mld zł netto. Postępowanie ramowe dotyczy łącznie 29 projektów podzielonych na 82 odcinki, które składają się na prawie 1 800 km tzw. szprych, czyli nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane przez CPK do końca 2034 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl