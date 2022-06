Credit Agricole Bank Polska: cykl zaostrzenia polityki pieniężnej będzie kontynuowany

W najbliższych miesiącach cykl zaostrzenia polityki pieniężnej będzie kontynuowany - ocenili analitycy Credit Agricole Bank Polska w środowym komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej w środę podniosła stopy procentowe o 75 pb. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli - do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc.

W komunikacie Credit Agricole Bank Polska wskazano, że ważnym argumentem na rzecz dalszych podwyżek stóp procentowych będzie publikacja lipcowej projekcji inflacji.

"W najbliższych miesiącach cykl zaostrzenia polityki pieniężnej będzie kontynuowany. Ważnym argumentem na rzecz dalszych podwyżek stóp procentowych będzie publikacja lipcowej projekcji inflacji, w której oczekiwana ścieżka dynamiki cen zostanie zrewidowana wyraźnie w górę względem scenariusza przedstawionego w marcu" - napisano w komentarzu.

Według analityków Credit Agricole Bank Polska, lipcowa projekcja inflacji wskaże na "znaczące przestrzelenie" celu inflacyjnego w horyzoncie kilku kwartałów.

"Podtrzymujemy nasz scenariusz, w którym na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50 bp, a tym samym stopa referencyjna osiągnie poziom 7,00 proc. w trzecim kwartale tego roku, a cykl zacieśniania polityki pieniężnej zostanie zakończony" - uważają analitycy.

Oczekują oni, że napływające w kolejnych miesiącach dane makroekonomiczne będą wskazywały na postępujące spowolnienie wzrostu gospodarczego, a w szczególności konsumpcji i inwestycji.

"W przypadku materializacji takiego scenariusza członkowie RPP będą niechętni kontynuacji cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, że obecnie Rada uważa, że spowolnienie w Polsce będzie ograniczone" - dodano.

