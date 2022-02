Credit Agricole: bariery podażowe ograniczają aktywność w polskim przemyśle

W danych o PMI widać narastanie barier podażowych, które ograniczają aktywność w polskim przemyśle – wynika z komentarza banku Credit Agricole do wtorkowych danych o PMI.

Indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego w styczniu wyniósł 54,5 pkt. To mniej niż w grudniu, gdy było to 56,1 pkt. - wynika z opublikowanej we wtorek informacji firmy IHS Markit. Ekonomiści banku Credit Agricole w swoim komentarzu do danych o PMI zwrócili uwagę, że na spadek indeksu wpłynęło pogorszenie wyników bieżącej produkcji, nowych zamówieniach i zapasach, za to poprawa nastąpiła w zatrudnieniu oraz czasie dostaw.

"W danych na szczególną uwagę dalsze wydłużenie czasu dostaw przy jednoczesnym przyspieszeniu wzrostu cen zarówno dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji, jak również dóbr finalnych. Taka struktura danych świadczy o narastaniu barier podażowych, które pozostają czynnikiem ograniczającym aktywność w polskim przetwórstwie. Jednocześnie stanowi ona pewne zaskoczenie w świetle opublikowanych w ubiegłym tygodniu wyników badań koniunktury w strefie euro, które wskazywały na zmniejszające się bariery podażowe" - stwierdzono w komentarzu Credit Agricole.

Wskazano w nim również na spadek indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który ukształtował się w styczniu br. na najniższym poziomie od listopada 2020 r. Przypomniano, że zgodnie z raportem pogorszenie oczekiwań dotyczących przyszłej produkcji wynika przede wszystkim z narastającej presji kosztowej, z jaką zmagają się ankietowane firmy. Stwierdzono, że przy rosnących kosztach operacyjnych firmy stają przed koniecznością podnoszenia cen swoich finalnych produktów, co może być negatywne dla ich konkurencyjności.

"W styczniu br. odnotowano najsilniejszy od lipca ub. r. wzrost zatrudnienia. Zgodnie z raportem było to związane z narastającymi zaległościami produkcyjnymi. W naszej ocenie częściowo można tłumaczyć to również koniecznością tymczasowego zatrudnienia dodatkowych pracowników w celu zapewnienia ciągłości produkcji w warunkach utrzymującego się silnego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce i rosnącym ryzykiem skierowania części załogi na kwarantannę" - oceniono w komentarzu Credit Agricole.

Zdaniem ekonomistów tego banku, po uwzględnieniu danych napływających ze strefy euro, Chin oraz USA, które wskazują na stopniowe zmniejszanie się barier podażowych, mnożna się spodziewać wyższej aktywności w polskim przemyśle w najbliższych miesiącach.

"Nie zmienia to jednak naszej prognozy zakładającej wyraźne spowolnienie wzrostu PKB w Polsce w I kw. br. (do 4,5 proc. r/r wobec szacowanych przez nas 7,2 proc. w IV kw." - podano w komentarzu Credit Agricole.

