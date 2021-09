Credit Agricole: bariery podażowe wciąż hamują polskie przetwórstwo

Bariery podażowe wciąż hamują polskie przetwórstwo, choć w sierpniu narastały w najwolniejszym tempie od kilku miesięcy - podkreślił w komentarzu do danych o PMI ekonomista Crecit Agricole Krystian Jaworski. Zwrócił też uwagę na znaczące zmniejszenie tempa wzrostu zatrudnienia.

Firma IHS Markit podała w środę, że wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł 56 pkt, co jest najniższym wynikiem od czterech miesięcy. W lipcu wskaźnik wyniósł 57,6 pkt.

Jak zaznaczył Jaworski, spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, czasu dostaw i zatrudnienia), podczas gdy przeciwny wpływ miał wzrost zapasów.

Ekonomista podkreślił, że do wolniejszego wzrostu produkcji przyczyniły się opóźnienia w dostawach. "W rezultacie zaległości produkcyjne zwiększyły się w sierpniu w prawie rekordowym tempie (tj. nieznacznie niższym niż w czerwcu). Warto zwrócić uwagę, że zaległości szybko narastały pomimo spowolnienia wzrostu nowych zamówień ogółem. Odpowiadał za to słabszy popyt krajowy podczas gdy napływ zamówień eksportowych nasilił się, co jest spójne z dobrą koniunkturą obserwowaną w przetwórstwie strefy euro" - zauważył analityk.

Wskazał, że choć nadal trudno mówić o osłabieniu barier podażowych w polskim przetwórstwie, to narastały one w sierpniu w najwolniejszym tempie od kilku miesięcy. "Czas dostaw wciąż się wydłużał, jednak w najmniejszym stopniu od marca br. Podobnie ceny półproduktów i materiałów wykorzystywanych w produkcji, jak również cen produktów finalnych rosły w sierpniu najwolniej od odpowiednio lutego i kwietnia br." - zaznaczył Jaworski.

Zwrócił też uwagę na znaczące zmniejszenie tempa wzrostu zatrudnienia - do najniższego poziomu od sierpnia 2020 r. "Uważamy, że wyraźnie mniejszy niż w ostatnich miesiącach wzrost zatrudnienia wynikał z wygaśnięcia efektu ostatniego etapu odmrażania gospodarki. Nie można jednak wykluczyć, że jest to również efekt obaw przedsiębiorców o perspektywy popytu w ciągu najbliższych kilku miesięcy w kontekście zbliżającej się kolejnej fali pandemii koronawirusa. Taki pesymizm był obrazowany spadkiem wskaźnika oczekiwanej produkcji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, do najniższego poziomu od kwietnia br." - napisał ekonomista.

Wskazał, że średnia wartość indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszyła się do 56,8 pkt. w okresie lipiec-sierpień z 58,3 pkt. w II kw., co sygnalizuje spowolnienie wzrostu gospodarczego w III kw. Dodał, że dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

