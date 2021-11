Credit Agricole: dane o PKB i inflacji wspierają scenariusz dalszych podwyżek stóp procentowych

Zwiększenie zapasów miało najwyższy wkład do wzrostu PKB w III kw. br. - ocenił we wtorek główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski. W jego ocenie, dane o PKB i inflacji wspierają scenariusz dalszych podwyżek stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że Produkt Krajowy Brutto w III kw. 2021 r. wzrósł o 5,3 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 11,2 proc. rdr w II kw. 2021 r. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w III kw. wzrósł o 5,1 proc. rdr.

Jak zauważył Borowski, do silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego względem II kw. przyczyniło się głównie ustąpienie efektu niskiej ubiegłorocznej bazy związanego z pandemią COVID-19 i towarzyszącymi jej restrykcjami ograniczającymi aktywność gospodarczą w II kw. 2020 r. "Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w III kw. do 2,3 proc. wobec 1,8 proc. w II kw., co wskazuje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Tym samym PKB ukształtował się w III kw. na poziomie o 3,1 proc. wyższym niż przed wybuchem pandemii (IV kw. 2019 r.)" - stwierdził ekonomista.

Zwrócił uwagę na wyższy niż w II kw. wkład przyrostu zapasów (3,7 pkt. wobec 2,8 pkt. proc.) w strukturze wzrostu PKB. "Zwiększenie zapasów było czynnikiem, który miał najwyższy wkład do wzrostu PKB i jednocześnie najsilniej oddziaływał w kierunku zwiększenia dynamiki PKB w porównaniu z III kw. Średni 2-kwartalny wkład przyrostu zapasów do PKB był w III kw. br. najwyższy w historii dostępnych danych. Wysoki na tle historycznym wkład przyrostu zapasów wynikał z efektu niskiej ubiegłorocznej bazy oraz dokonywanej przez przedsiębiorstwa odbudowy zapasów w III kw. br. w celu zapewnienia ciągłości produkcji w warunkach utrzymujących się wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw" - zauważył ekonomista.

Dodał, że czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy w III kw. były również inwestycje, których wzrost przyspieszył do 9,3 proc. rdr wobec 5,6 proc. w II kw. "W efekcie, wkład inwestycji do wzrostu PKB zwiększył się do 1,5 pkt proc. wobec 0,9 pkt proc. w III kw. Przyspieszenie wzrostu inwestycji ogółem nastąpiło w warunkach spowolnienia wzrostu inwestycji średnich i dużych przedsiębiorstw. W połączeniu z danymi o strukturze produkcji budowlano-montażowej w III kw. sugeruje to, że głównym źródłem przyspieszenia wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w III kw. były rosnące inwestycje publiczne" - wskazał Borowski.

Podkreślił też, że w III kw. nastąpiło silne obniżenie dynamiki konsumpcji do 4,7 proc. rdr wobec 13,1 proc. w II kw., co było spowodowane głównie wygaśnięciem efektu niskiej ubiegłorocznej bazy. "W efekcie, konsumpcja była drugim pod względem wpływu (po zapasach) czynnikiem wzrostu gospodarczego w III kw. Na szczególną uwagę zasługuje silny wzrost konsumpcji po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych, która wzrosła w porównaniu z III kw. o 4,3 proc. Silnym wsparciem dla konsumpcji w III kw. był efekt odłożonego popytu gospodarstw domowych i utrzymująca się poprawa sytuacji na rynku pracy. Ujemny wkład do dynamiki PKB miał natomiast eksport netto (-2,7 pkt. proc. wobec -0,3 pkt. proc. w II kw.), co było spowodowane szybszym wzrostem importu niż eksportu (efekt szybkiego wzrostu popytu krajowego i globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw ograniczających wzrost eksportu)" - ocenił Borowski.

Jego zdaniem dane o PKB a także podane we wtorek przez GUS dane o inflacji wskazują na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Według szacunku flash GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7 proc. rdr. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 1 proc. W październiku wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 6,8 proc. rdr i 1,1 proc. mdm.

