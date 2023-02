Credit Agricole: dane o PKB wspierają scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki

Wtorkowe dane o PKB stanowią wsparcie dla scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Dynamika polskiego PKB w 2023 r. obniży się do 1,2 proc., jednak pozostanie ona dodatnia – podano w komentarzu banku Credit Agricole do danych GUS.

Zgodnie z wyliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego wzrost gospodarczy w IV kw. 2022 r. liczony rok do roku wyniósł 2 proc., natomiast w stosunku do III kw. 2022 r. PKB po oczyszczeniu z czynników sezonowych realnie spadł o 2,4 proc.

"Oznacza to, że - przy uwzględnieniu spadku odsezonowanego PKB w II kw. ub. r. o 2,3 proc. kw/kw - jego poziom w IV kw. 2022 r. był o 3,7 proc. niższy niż w I kw. 2022 r. Był to, z wyłączeniem okresu przypadającego na pierwszą falę pandemii COVID-19 w 2020 r., największy skumulowany spadek PKB w trzech kolejnych kwartałach w historii danych, którymi dysponujemy (od 2002 r.)" - stwierdzono w komentarzu ekonomistów banku Credit Agricole do danych GUS.

Stwierdzono, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki PKB w IV kw. był spadek konsumpcji, która po oczyszczeniu z czynników sezonowych obniżyła się w porównaniu z III kw. o 2,5 proc. (spadek o 1,5 proc. r/r wobec wzrostu o 0,9 proc. r/r w III kw.). Dodano, że spadek konsumpcji w ujęciu rocznym, ograniczanej przez wysoką inflację i spadek realnego funduszu płac, a także efekty podwyższonej bazy związanej z napływem uchodźców z Ukrainy, utrzyma się w I poł. br.

"Wyraźnego przyspieszenia wzrostu konsumpcji, wspieranego przez wyraźny spadek inflacji, a także oczekiwane przez nas zwiększenie transferów socjalnych, spodziewamy się w II poł. 2023 r." - podano w komentarzu CA.

Oceniono, że drugim czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki PKB pomiędzy III kw. a IV kw. był niższy wkład zmiany zapasów, który obniżył się w IV kw. do 1,1 pkt. proc. wobec 2,2 pkt. proc. w III kw. Niemniej jednak, podobnie jak w III kw., przyrost zapasów pozostał głównym - obok nakładów inwestycyjnych - źródłem wzrostu PKB w Polsce w IV kw.

"Uważamy, że ze względu na dotychczasowy silny wzrost zapasów ich zmiana będzie miała ujemny wkład do wzrostu PKB w I poł. 2023 r., a następnie, wraz z nasilającym się globalnym i krajowym ożywieniem gospodarczym, wkład ten będzie ponownie dodatni" - podali ekonomiści Credit Agricole.

Ich zdaniem, w strukturze wzrostu gospodarczego w IV kw. na szczególną uwagę zasługuje również wyraźne zwiększenie inwestycji o 4,9 proc. r/r wobec wzrostu o 2 proc. w III kw. Ekonomiści CA ocenili, że do przyspieszenia wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w IV kw. przyczyniło się zwiększenie inwestycji publicznych, które skompensowało ujemny wpływ spowalniających inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji przedsiębiorstw na dynamikę inwestycji ogółem. W komentarzu wskazano także, że czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia w IV kw. 2022 r. był również nieznacznie wyższy wkład eksportu netto, który wyniósł 0,9 pkt. proc. wobec 0,6 pkt. proc. w III kw.

"Dzisiejsze dane o PKB stanowią wsparcie dla naszego scenariusza +miękkiego lądowania+ polskiej gospodarki. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się (do 1,2 proc. wobec 4,9 proc. w 2022 r.), jednak pozostanie ona dodatnia, a spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia. Oczekujemy, że odsezonowany poziom PKB w I kw. obniży się nieznacznie w porównaniu z IV kw., wyznaczając jednocześnie dołek cyklu koniunktury. W kolejnych kwartałach oczekujemy ożywienia gospodarczego, które nasili się w II poł. br. wraz z oczekiwanym przez nas spadkiem inflacji i przyspieszeniem wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski" - podano w komentarzu Credit Agricole.

