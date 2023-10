Credit Agricole: dane o PMI neutralne dla złotego i obligacji

Dane dotyczące PMI są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji – ocenili eksperci Credit Agricole w poniedziałek, komentując wskaźnik PMI S&P Global. Jego poziom wskazuje na utrzymujące się wysokie tempo spadku aktywności w przetwórstwie - dodali.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wyniósł 43,9 pkt. wobec 43,1 pkt. w sierpniu - podał S&P Global w poniedziałek.

Eksperci z Credit Agricole zauważyli, że wynik na poziomie 43,9 pkt. jest powyżej oczekiwań rynku (43,7 pkt.) i jednocześnie poniżej prognoz banku (45,0 pkt.). Wskazali, że indeks od 17 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Ekonomiści zauważyli, że mimo odnotowanego we wrześniu wzrostu składowych indeksu dla bieżącej produkcji i nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych, pozostają one "wyraźnie poniżej granicy 50 pkt.", co wskazuje na utrzymujące się "wysokie tempo spadku aktywności w przetwórstwie". Dodali, że aktywność ta w pewnym stopniu podtrzymywana jest przez realizację zaległości produkcyjnych, które we wrześniu obniżyły się 15 miesiąc z rzędu. Zaznaczyli jednak, że tempo ich spadku systematycznie spowalnia w ostatnich miesiącach.

"Może to świadczyć o tym, że bufor ten stopniowo się wyczerpuje. Z drugiej strony, część firm w obawie przed przeciągającym się spadkiem zamówień może ostrożniej sięgać po ten bufor, chcąc aby wystarczył on na dłużej" - stwierdzili eksperci.

Ich zdaniem słabnąca aktywność w przetwórstwie znajduje także odzwierciedlenie w utrzymującym się "silnym spadku" cen dóbr pośrednich i finalnych, przy czym "jego tempo obniżyło się we wrześniu". Dodali, że jednocześnie utrzymujące się "wysokie tempo spadku aktywności sprzyja przyspieszeniu procesów restrukturyzacyjnych".

"Wsparcie dla takiej oceny stanowi dalszy spadek składowej PMI dla zatrudnienia w przetwórstwie, którego tempo we wrześniu było najwyższe od października 2022 r." - stwierdzili.

Analitycy zwrócili także uwagę na wzrost składowej indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy od najwyższego poziomu od marca br.

"W naszej ocenie stanowi on pewne zaskoczenie, szczególnie uwzględniając tendencje obserwowane w strefie euro, w tym w Niemczech, gdzie indeksy PMI za wrzesień wskazały na dalszy silny spadek aktywności w przetwórstwie i pesymistyczne oceny dotyczące przyszłej produkcji" - przekazali. Dodali, że we wrześniu firmy ograniczyły w dalszym ciągu zapasy środków produkcji, a tempo ich spadku spowolniło w ostatnich miesiącach.

W ich ocenie, dane odnośnie PMI są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.