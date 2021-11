Credit Agricole: dane o produkcji pozytywne dla złotego i rentowności obligacji

Dane o produkcji przemysłowej są lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji - uważają analitycy banku Credit Agricole, komentując dane GUS.

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,8 proc. w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,0 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 2,3 proc. - podał GUS w komunikacie.

Analitycy zwrócili uwagę, że produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku o 7,8 proc. r/r wobec wzrostu o 8,8 proc. we wrześniu, jednak wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (5,3 proc.). Według nich główną przyczyną obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy wrześniem a październikiem był efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych - w październiku ich liczba była o 1 dzień mniejsza niż w 2020 r., podczas gdy we wrześniu była taka sama jak przed rokiem.

Wskazali, że po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku o 2,0 proc. m/m i był to największy miesięczny wzrost od marca br. "Szacujemy, że poziom produkcji przemysłowej w październiku był o 10,1 proc. wyższy niż przed wybuchem pandemii (tj. luty ub. r.)" - napisali w swoim kometarzu.

W ich opinii za wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o produkcji odpowiadało znaczące przyspieszenie tempa wzrostu produkcji w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" z 22,1 proc. r/r we wrześniu do 40,6 proc. w październiku, co podbiło dynamikę produkcji ogółem o ok. 1,4 pkt. proc. pomiędzy wrześniem i październikiem.

Według analityków, na szczególną uwagę zasługuje sytuacja w kategoriach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach.

"Szacujemy, że produkcja w branżach eksportowych zmniejszyła się w październiku o 2,4 proc. r/r wobec wzrostu 1,1 proc. we wrześniu, tym samym notując pierwszy spadek w ujęciu r/r od czasu pierwszego lockdownu w I poł. 2020 r.".

Ich zdaniem, głównym czynnikiem hamującym wzrost produkcji były ograniczenia podażowe, na co wskazywał październikowy indeks PMI dla polskiego przetwórstwa. "Uważamy, że nasilająca się obecnie kolejna fala pandemii obserwowana w wielu krajach będzie czynnikiem utrudniającym likwidowanie wąskich gardeł w procesie produkcji w krótkim okresie, z uwagi na nieprzewidziane absencje pracowników i konieczność dostosowywania warunków pracy" - napisano.

Zaznaczono jednak, że w średnim okresie ograniczenia podażowe będą ustępować i aktywność w przetwórstwie przemysłowym powinna się zwiększyć. Wskazano, że w warunkach spadku produkcji w branżach eksportowych czynnikiem stabilizującym aktywność w przemyśle jest szybki wzrost produkcji w branżach ukierunkowanych na rynek krajowy (13,7 proc. r/r w październiku wobec 13,4 proc. we wrześniu).

"Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększył się w IV kw. o 4,8 proc. r/r wobec wzrostu o 5,1 proc. w III kw. Jednocześnie dane są lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji" - podsumowano.

