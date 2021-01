Credit Agricole: grudniowa aktywność w przemyśle okazała się odporna na obostrzenia

Grudniowa aktywność w przemyśle okazała się odporna na wprowadzone w listopadzie ubr. i rozszerzone w grudniu obostrzenia w związku z pandemią, świadczą o tym poniedziałkowe dane GUS o produkcji przemysłowej, dużo lepsze od oczekiwań - ocenił Krystian Jaworski z Credit Agricole.

GUS podał w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 11,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,4 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w grudniu wzrosła rdr o 7,1 proc., a mdm wzrosła o 0,5 proc.

W komentarzu do danych Jaworski wskazał, że są one znacznie lepsze od prognozy banku (10,0 proc.) i konsensusu rynkowego (8,7 proc.). Jego zdaniem, główną przyczyną zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy listopadem i grudniem był efekt niskiej bazy.

"W grudniu 2019 r., odsezonowany poziom produkcji zmniejszył się o 2,9 proc. mdm, co było (pomijając załamanie produkcji w czasie pandemii w 2020 r.) jej najsilniejszym spadkiem od grudnia 2013 r. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się o 0,5 proc. pomiędzy listopadem i grudniem ub.r." - zaznaczył. Dodał, że wg szacunków Credit Agricole grudniowy poziom produkcji przemysłowej był o 7,1 proc. wyższy niż w lutym ub.r.

Ekonomista zwrócił uwagę, że grudniowe ożywienie aktywności w polskim przemyśle miało szeroki zakres, bo spośród 34 działów przemysłu aż w 24 odnotowano wzrost produkcji w ujęciu rok do roku. "Głównym źródłem wzrostu produkcji przemysłowej było zwiększenie aktywności w kategoriach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Szacujemy, że w działach, w których udział eksportu w sprzedaży przekracza 50 proc., produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 18,0 proc. rdr (najszybszy wzrost od grudnia 2010 r.) wobec 12,5 proc. w listopadzie" - podał Jaworski.

Jak ocenił, czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu produkcji w branżach eksportowych jest stopniowe ożywienie w światowym handlu, które było wcześniej sygnalizowane przez grudniowe wyniki badań koniunktury w przetwórstwie dla Chin oraz strefy euro, w tym Niemiec. "Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane PMI dla strefy euro sygnalizują dobre warunki dla wzrostu polskiego eksportu i produkcji przemysłowej również w styczniu br." - podkreślił.

Zauważył, że produkcja w innych segmentach polskiego przemysłu również osiągnęła w grudniu wysokie tempo wzrostu. "Szacujemy, że dynamika produkcji w branżach związanych z budownictwem wyniosła 14,1 proc. rdr (najwyżej od lipca 2018 r.), a w pozostałych branżach 6,8 proc. rdr (najwyżej od kwietnia 2019 r.). Taki wynik jest spójny z zaobserwowanym w grudniu ożywieniem aktywności w budownictwie" - stwierdził ekonomista.

W jego opinii, poniedziałkowe dane o produkcji przemysłowej wskazują, że aktywność w przemyśle w grudniu charakteryzowała się wysoką odpornością na wprowadzone w listopadzie i rozszerzone w grudniu obostrzenia w związku z nasilającą się pandemią COVID-19. W połączeniu z danymi dotyczącymi rynku pracy i budownictwa daje to podstawy - napisał Jaworski - do zrewidowania w górę prognozy dynamiki PKB w IV kw. 2020 r. do -1,8 proc. rdr.

"Nasza prognoza wzrostu gospodarczego na kolejne kwartały (+3,6 proc. średniorocznie w 2021 r.) jest obarczona niepewnością dotyczącą dalszego przebiegu epidemii, tempa dystrybucji szczepionek i ryzyka wystąpienia kolejnej fali zachorowań w I kw. br." - dodał ekonomista.

Zaznaczył, że lepsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej w grudniu są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.