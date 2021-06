Credit Agricole: Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa w maju najwyższy w historii

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa wzrósł w maju do 57,2 pkt. i jest najwyższy w historii - napisał we wtorkowej informacji bank Credit Agricole. Dodano, że nawet w przypadku pogorszenia koniunktury aktywność tego sektora utrzyma się na wysokim poziomie również w II poł. 2021 r.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wzrósł do 57,2 pkt. z 53,7 pkt. w kwietniu - podała we wtorek firma Markit, która go opracowuje.

Jak napisali analitycy Credit Agricole wskaźnik ten osiągnął tym samym najwyższy poziom w historii. Wskazali, że wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów wszystkich jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, czasu dostaw, zatrudnienia i zapasów materiałów). "w maju odnotowano wyraźne przyspieszenie wzrostu zamówień ogółem, a składowa dla tej kategorii ukształtowała się na poziomie najwyższym od października 2017 r". Dodali, że przyspieszeniu wzrostu zamówień towarzyszyła stabilizacja składowej dla nowych zamówień eksportowych.

To - ich zdaniem - wskazuje, że głównym źródłem szybszego wzrostu zamówień było zwiększenie popytu krajowego, zarówno konsumpcyjnego będącego efektem odmrażania gospodarki i realizacji odłożonego popyt jak i inwestycyjnego (ożywienie inwestycji przedsiębiorstw i zwiększenie aktywności w budownictwie mieszkaniowym). Podkreślono, że zwiększony napływ zamówień przyczynił się do wyraźnego przyspieszenia wzrostu bieżącej produkcji.

Według ekonomistów, struktura majowego PMI wskazuje na silną i narastającą barierę podażową i towarzyszące jej sygnały przegrzania koniunktury w polskim przetwórstwie. Napisano, że składowa dla czasu dostaw obniżyła się w maju do poziomu najniższego w historii badań. "Oznacza to, że wydłużony czas dostaw na skutek niedoborów materiałów oraz wąskich gardeł w globalnych łańcuchach dostaw ograniczał aktywność w polskim przetwórstwie bardziej niż w kwietniu ub. r., a więc w okresie twardego lockdownu i pozrywanych łańcuchów dostaw" - wyjaśnili autorzy analizy.

Wskazali, że efektem wydłużonego czasu dostaw i niezrealizowanego popytu są narastające zaległości produkcyjne oraz przyspieszenie wzrostu kosztów i cen produkcji sprzedanej (obie składowe są najwyższe w historii badań). Dodali, że na uwagę zasługuje również wzrost składowej dla zatrudnienia do poziomu najwyższego od kwietnia 2017 r. "Sygnalizuje to, że w ocenie firm silny wzrost popytu ma charakter trwały, co znacznym stopniu jest efektem korzystnych dla polskich eksporterów przesunięć w łańcuchach dostaw. Wsparciem dla takiej oceny jest w wyraźny wzrost składowej obrazującej oczekiwania dotyczące przyszłej produkcji do poziomu najwyższego od grudnia 2020 r." - czytamy.

Wskazano, że zarówno poziom majowego PMI, jak i jego struktura sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla prognozowanych ścieżek eksportu i inwestycji w 2021 r. Zaległości produkcyjne w przetwórstwie są na tyle duże, że nawet w przypadku nieoczekiwanego pogorszenia koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki aktywność w przetwórstwie utrzyma się na wysokim poziomie również w II poł. 2021 r. "Wsparciem dla wzrostu produkcji w branżach eksportowych w kolejnych kwartałach będzie również oczekiwana przez nas stopniowo rosnąca dostępność materiałów i odblokowywanie globalnych łańcuchów dostaw" - napisano.

Dodano, że najnowsze wyniki badań koniunktury dla polskiego przetwórstwa są lekko pozytywne dla złotego i rentowności obligacji.

