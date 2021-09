Credit Agricole: inflacja najwyższa od 20 lat

Inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w sierpniu do 5,5 proc. rdr, wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (5,2 proc.) i naszej prognozy (5,1 proc.). Tym samym osiągnęła najwyższy poziom od czerwca 2001 r. - napisano w środowym komentarzu banku Credit Agricole do danych GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w środę. Wcześniej we wstępnym szacunku GUS podał, że w sierpniu ceny rdr wzrosły o 5,4 proc., a mdm wzrosły o 0,2 proc.

Jak wskazują w środę analitycy CA, obecny poziom inflacji jest najwyższy od 20 lat i od 5 miesięcy kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. rdr).

"W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała wyższa dynamika cen w kategorii +żywność i napoje bezalkoholowe+ (3,9 proc. rdr w sierpniu wobec 3,1 proc. w lipcu), co wynikało przede wszystkim ze wzrostu dynamiki cen owoców (efekt niższej podaży będącej skutkiem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych) oraz mięsa (w przypadku wieprzowiny - efekt niskiej bazy sprzed roku, a w przypadku drobiu - efekt niższej podaży z uwagi na straty związane z ptasią grypą)" - napisano w komentarzu. Jak wskazali analitycy, do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen nośników energii (6,6 proc. rdr w sierpniu wobec 5,3 proc. w lipcu), będąca skutkiem wprowadzonych w sierpniu podwyżek cen gazu.

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała także wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z szacunkami CA zwiększyła się w sierpniu do 4,0 proc. rdr wobec 3,7 proc. w lipcu. Jej wzrost miał szeroki zakres i został odnotowany m.in. w kategoriach: "odzież i obuwie" (ze względu na wyższą dynamikę cen obuwia), "łączność" (przede wszystkim efekt podwyżek cen usług telekomunikacyjnych), "restauracje i hotele", "inne wydatki na towary i usługi" (efekt podwyżek cen ubezpieczeń), "rekreacja i kultura" (efekt podwyżek cen usług związanych z kulturą oraz turystyki zorganizowanej za granicą), "zdrowie" (m.in. ze względu na podwyżki cen wyrobów farmaceutycznych oraz usług stomatologicznych) oraz "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe" (efekt wyższych cen napojów alkoholowych).

W kierunku spadku inflacji oddziaływała natomiast niższa dynamika cen paliw (28,0 proc. rdr w sierpniu wobec 30,0 proc. w lipcu), której spadek jest związany z wygasaniem efektów niskiej bazy sprzed roku.

"Warto odnotować, że inflacja bazowa nie obniża się mimo silnych efektów wysokiej bazy związanych z falą podwyżek covidowych w pierwszej fazie pandemii. Podobnie jak przed miesiącem struktura danych o inflacji bazowej wskazuje, że wynika to z realizacji odłożonego popytu w zamrożonych w poprzednich miesiącach sektorach gospodarki, który w warunkach ograniczeń podażowych ma proinflacyjny charakter (pro. MAKROpuls z 13.08.2021)" - podkreślono. Wskazano przy tym, że szczególnie silnie efekt ten widoczny jest w kategoriach "rekreacja i kultura", "restauracje i hotele" oraz "odzież i obuwie".

Analitycy banku zwrócili uwagę, że stopy pozostały bez zmian mimo wysokiej inflacji.

"Dzisiejsze dane wskazują na znaczące ryzyko w górę dla naszego scenariusza inflacji w 2021 r. (4,4 proc. rdr wobec 3,4 proc. w 2020 r.). Mimo to podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r., a pierwsza podwyżka stopy referencyjnej nastąpi w styczniu 2023 r. (z 0,10 proc. do 0,25 proc. - por. MAKROpuls z 08.09.2021)" - napisano.

W ocenie ekspertów Credit Agricole środowe dane GUS o inflacji są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

