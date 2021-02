Credit Agricole: Inflacja wzrośnie do 2,8 proc. Do końca roku pozostanie na podobnym poziomie

W II kw. inflacja wzrośnie do 2,8 proc. rdr. i pozostanie blisko tego poziomu do końca 2021 r. - ocenia Credit Agricole, komentując dane GUS. Zdaniem analityków wzrost będzie efektem "silnego zwiększenia dynamiki" cen paliw oraz podwyżek żywności i napojów bezalkoholowych.

Wzrost inflacji wynikać będzie z prognozowanego przez nas silnego zwiększenia dynamiki cen paliw, a także wzrostu dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych w II poł br., które z nawiązką skompensują spadek inflacji bazowej - wskazano.

Inflacja ogółem zmniejszy się w 2021 r. do 2,6 proc. wobec 3,4 proc. w 2020 r. Prognoza jest obarczona dużą niepewnością - zaznaczył ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, inflacja w styczniu wyniosła rdr. 2,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,2 proc.

Bank zwrócił uwagę, że zgodnie z opublikowanymi przez GUS niepełnymi danymi, w kierunku wzrostu inflacji oddziaływała wyższa dynamika cen w kategoriach "mieszkanie" (6,4 proc. rdr. w styczniu wobec 6,2 proc. w grudniu) oraz "transport" (-3,7 proc. wobec -5,7 proc.). Przeciwny wpływ miała niższa dynamika cen w kategorii "żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe" (1,3 proc. rdr. w styczniu wobec 1,5 proc. w grudniu).

Zdaniem ekonomisty Credit Agricole Jakuba Olipry zwiększenie tempa wzrostu cen w kategorii "mieszkanie" było przede wszystkim skutkiem wzrostu cen energii elektrycznej oraz podwyżek opłat za wywóz śmieci. Z kolei na wzrost dynamiki cen w kategorii transport" oddziaływała wyższa cena paliw na światowych rynkach. "Ceny ropy Brent wyrażone w złotych w pierwszej połowie lutego br. były już o ok. 3,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r." - wskazał.

Ekonomista zwrócił uwagę na "spadek dynamiki cen w kategorii +żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe". "Nastąpił on mimo wprowadzonych od 1 stycznia br. podatków cukrowego oraz od tzw. małpek, czyli alkoholi o objętości mniejszej niż 300 ml" - zaznaczył. Podatek cukrowy oddziaływał w kierunku zwiększenia dynamiki cen w kategorii "napoje bezalkoholowe", podczas gdy podatek od tzw. małpek sprzyjał przyspieszeniu wzrostu cen w kategorii "napoje alkoholowe".

"Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki cen żywności był także wprowadzony od 1 stycznia br. podatek handlowy" - ocenił Olipra, dodając, że w styczniu musiało dojść "do silnego spadku dynamiki cen w części kategorii żywnościowych" - prawdopodobnie "mięso" oraz "warzywa" - co z nadwyżką zrekompensowało wspomniany "dodatni wpływ prowadzonych w styczniu podatków na tempo wzrostu cen".

Bank szacuje, że w styczniu odnotowano wzrost inflacji bazowej do ok. 4,0 proc., co dodatkowo podbijało wzrost inflacji ogółem. "Inflacja osiągnie swoje minimum lokalne w I kw. br." - prognozuje Olipra.

Analitycy w I kw. br. oczekują zmniejszenia inflacji do 2,2 proc. rdr. wobec 2,8 proc. w IV kw. 2020 r., czemu sprzyjać będzie "kontynuacja spadku dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz zmniejszenie inflacji bazowej". "Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji bazowej będą silne efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy" - dodali.

W ocenie Credit Agricole w II kw. inflacja zwiększy się do 2,8 proc. rdr. i pozostanie blisko tego poziomu do końca 2021 r. "Wzrost inflacji wynikać będzie z prognozowanego przez nas silnego zwiększenia dynamiki cen paliw, a także wzrostu dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych w II poł br., które z nawiązką skompensują spadek inflacji bazowej" - wskazano.

Olipra prognozuje, że inflacja ogółem zmniejszy się w 2021 r. do 2,6 proc. wobec 3,4 proc. w 2020 r. Ekonomista zastrzegł, że prognoza inflacji jest obarczona dużą niepewnością w związku z oczekiwanymi znaczącymi zmianami w systemie wag używanych przez GUS z początkiem 2021 r., "które będą odzwierciedlały zaburzenia w koszyku inflacyjnym gospodarstw domowych wywołane pandemią COVID-19".